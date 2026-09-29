SpaceX canlı yayınında kameraya yansıyan garip cisim dikkat çekti: "Hepimiz gördük"

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, dünyanın en güçlü roketi olarak bilinen Starship'i yörüngeye başarıyla ulaştırdı. Ancak test uçuşunun canlı yayınını takip eden izleyicilerin dikkatini, Starship'in arkasında beliren gizemli bir görüntü çekti.

Daily Mail'in haberine göre, uçuşun yaklaşık 7 dakika 55'inci saniyesinde kaydedilen görüntülerde uzayın karanlığında ince ve hafif kıvrımlı soluk mavi bir ışık çizgisi ile çizginin ucunda parlak beyaz bir şey görüldü. X'te viral olan görüntü için bazı kullanıcılar UFO iddiasını gündeme getirdi. Kullanıcılardan biri cismin "ana gemiye benzediğini" ve "bir şehirden daha büyük" göründüğünü söyledi.

Bir başka kullanıcı, "Sanırım hepimiz canlı yayında UFO gördük" ifadelerini dedi. Başka biri ise "Gözlerime inanamadım. Gören tek kişinin ben olmadığıma sevindim" yorumunu yaptı.

STARSHIP TEST UÇUŞU YAYININDA GÖRÜLEN ŞEY NEYDİ?

Bazı kullanıcılar görüntünün NASA'ya ait Uluslararası Uzay İstasyonu olabileceğini öne sürdü. Ancak canlı yayın görüntülerinden cismin büyüklüğünü veya Starship'e olan uzaklığını belirlemek mümkün olmadı.

Gizemli görüntünün, Starship'in Super Heavy güçlendiricisinin ayrılmasının ardından motorlarını kapatması ve dönüş manevrası için yeniden ateşlemesi sırasında geride kalan gazdan kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

STARSHİP'İN UÇUŞU PLANLANANDAN ERKEN SONA ERDİ

Mürettebatsız Starship, SpaceX'in Brownsville yakınlarında Meksika Körfezi kıyısında bulunan Starbase tesisinden yerel saatle sabah fırlatıldı. Uzay aracının Dünya çevresinde yaklaşık 10 saat süren bir uçuş gerçekleştirmesi planlanıyordu. Ancak Starship’in yörüngeye yükselişi sırasında motorlardan birinin beklenmedik şekilde kapanması üzerine SpaceX uçuşu planlanandan erken sonlandırdı.