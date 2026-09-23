Robotla insan kafes dövüşüne çıktı! İşte karşılaşmanın kazananı

İnsansı robotların dövüş yeteneklerini gösteren görüntülere bir yenisi eklendi. Robot dövüşleri üzerine çalışan REK, insansı robotlarından birini sosyal medya fenomeni Frankie LaPenna ile MMA kafesinde karşı karşıya getirdi. Yaklaşık 44 saniye süren videoda, ağır koruyucu ekipmanlar giyen LaPenna ile 1,8 metre boyundaki robot plastikle çevrili bir kafeste mücadele ediyor.

Karşılaşmanın sonunda robotun attığı son tekmeyle LaPenna kafesin diğer tarafına savruluyor ve mücadele sona eriyor.