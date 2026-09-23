Amerikan aksanlı İngilizcesiyle Gaziantep baklavasını anlatan usta sosyal medyayı salladı

Adnan Yılmaz isimli baklava ustası Amerikan aksanıyla İngilizce Gaziantep baklavasının yapım aşamalarını anlattı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan videoda Yılmaz’ın aksanı kullanıcıların en çok dikkatini çeken olay oldu. Pek çok kişi videodaki sesin yapay zeka veya dublaj olduğunu düşünürken, Adnan Yılmaz videoda hiçbir şekilde oynama olmadığını kaydetti.

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