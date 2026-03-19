Kilosu 200 liraya baklava! Hijyenik olmayan tatlı üreten tesis mühürlendi

Esenyurt'ta daha öncesinde mühürlendiği ancak bayram öncesinde mührü kırarak yeniden faaliyete geçen tatlı satışı yapılan işletmeye denetim yapıldı. Tuvaletin yanında tatlı bulunan ve üretime dair şüphelerin bulunduğu baklavacıya yeniden ceza verildi. Baklavaların kilosunun piyasanın çok alt düzeyinde 200 liraya satılması da dikkat çekti.

Ramazan Bayramı öncesinde halk sağlığını hiçe sayarak tatlı, çikolata ve şekerleme satışı yapılan işletmelere yapılan denetimler sıkılaştırıldı. ekipleri daha öncesinde denetimlerde mühürlenen işletmenin yeniden faaliyete geçtiğini tespit etti.

MÜHRÜ KIRIP YENİDEN BAKLAVA SATIŞINA BAŞLADILAR

Çınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi üzerinde yapılan denetimler sırasında, gerekli resmi evrakları bulunmayan ve halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışını yaptığı tespit edilen bir işletme ekipler tarafından mühürlenerek satıştan men edildi. Ancak işletmenin, zabıta ekiplerinin mühürleme işlemine rağmen mührü kırarak yeniden satış yaptığı belirlendi. Durumun tespit edilmesi üzerine zabıta ekipleri, polis eşliğinde işletmeye yeniden baskın düzenledi. Yapılan ikinci denetimde mühür fekki yapan işletme hakkında yasal işlem başlatılarak konu savcılığa intikal ettirildi.

200 LİRAYA CEVİZLİ BAKLAVA

Denetimlerde söz konusu işletmenin resmi evrakları ve hijyen açısından gerekli belgelerinin bulunmadığı ortaya çıktı. Ayrıca satışı yapılan tatlıların üretim yerinin ambalajlar üzerinde belirtilmediği ve üretim ile satışa dair herhangi bir resmi belgenin ibraz edilemediği tespit edildi. Sağlıksız koşullarda üretildiği değerlendirilen ve işletmede tuvaletin yanında muhafaza edilen ürünlerin, piyasa fiyatlarının çok altında satılması da dikkat çekti. İşletmede cevizli baklavanın kilosunun 200 TL, fıstıklı baklavanın ise 400 TL’den satışa sunulduğu belirlendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Esenyurt’ta vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için sahadayız. Bayramı gönül rahatlığıyla karşılayabilmeleri için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kurallara uygun faaliyet gösteren işletmelerimize teşekkür ediyor, kurallara uymayanlar hakkında ise gerekli işlemleri kararlılıkla uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

