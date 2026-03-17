TMSF Faruk Güllü baklava markasını satışa çıkardı! 223 milyon lira isteniyor

TMSF, kayyumu olduğu Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü 223 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. İhale 8 Nisan 2026'da yapılacak. İşte detaylar...

TMSF Faruk Güllü baklava markasını satışa çıkardı! 223 milyon lira isteniyor
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (), kayyım olarak atandığı Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye ait varlıklardan oluşan "Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.

Muhammen bedeli 223 milyon TL olan satışa çıkarılan ticari ve iktisadi bütünlük; Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye ait mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerden oluşuyor.

Satış kapsamında şirketin tüm ticari unsurları, marka değeri ve sözleşmeleri de yer alıyor. 8 Nisan 2026 tarihinde yapılacak olan ihaleye katılım şartları ve detayların TMSF tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Şirkete 'Terör örgütü', 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından dolayı 2016 yılında el konmuştu. Yaşanan sürecin ardından kayyım yönetimine geçen şirketin varlıklarının satışa çıkarılmasıyla birlikte, yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
