Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" soruşturması kapsamında 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanan eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un şirketlerine kayyum atandı.

TİMUR'UN ŞİRKETLERİNE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

"Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçuyla ilgili devam eden incelemede, Timur’un sahibi ve ortağı olduğu şirketlerin, suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirildi. Soruşturma çerçevesinde alınan bu kararla birlikte söz konusu şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmiş oldu.