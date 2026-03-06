Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada çember daralıyor. Aralarında Muzaffer Yıldırım ve gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 19 kişinin tutuklandığı dosyada, suç gelirlerinin nasıl aklandığı mercek altına alındı.

6 ŞİRKETE EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yıldırım’ın sahibi veya ortağı olduğu 6 şirketin, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığına dair ciddi bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Daha önce mal varlığına el konulan Yıldırım’ın şirketlerine artık TMSF kayyumları yön verecek.