Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu

Türkiye gündeminde aylardır konuşulan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında şüpheli mekan haline gelen İstanbul'daki Bebek Otel'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

MAL VARLIĞININ SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİNE DAİR GÜÇLÜ BELİRTİLER TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bebek Otel'in sahibi şüpheli Muzaffer Yıldırım’ın mal varlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunduğu iddia edildi.

Soruşturma çerçevesinde Yıldırım'ın mal varlığına, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında el konuldu.



