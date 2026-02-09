Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye gündeminde aylardır konuşulan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında şüpheli mekan haline gelen İstanbul'daki Bebek Otel'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bebek Otel'in sahibi şüpheli Muzaffer Yıldırım’ın mal varlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunduğu iddia edildi.
Soruşturma çerçevesinde Yıldırım'ın mal varlığına, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında el konuldu.