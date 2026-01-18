Menü Kapat
Bebek Otel'de gizli kamera düzeneği! Depoda şifreli dev arşiv: Özel bilirkişi heyeti kuruldu

Kumar ve uyuştucu partilerinin düzenlediği iddia edilen Bebek Otel'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Otelde gizli kamera sistemi bulunduğu ve kayıtların 30’dan fazla flaş bellek, yüzlerce CD'ye kaydedildiiği belirlendi. Soruşturma kapsamında; dosyaların şifrelerinin kırılabilmesi için özel bir bilirkişi heyeti kurulduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Bebek Otel'de gizli kamera düzeneği! Depoda şifreli dev arşiv: Özel bilirkişi heyeti kuruldu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
saat ikonu 10:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel'le ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Bebek Otel'de gizli kamera düzeneği! Depoda şifreli dev arşiv: Özel bilirkişi heyeti kuruldu

GİZLİ KAMERALARLA KAYIT ALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerde bazı dijital verilerin içeriğinde ünlü isimlerin otelde gizli kameralarla kayıt altına alındığı, yine otelin güvenlik kamerası görüntülerinin depolandığı kayıt cihazlarının saklandığı tespit edilmişti.

Bebek Otel'de gizli kamera düzeneği! Depoda şifreli dev arşiv: Özel bilirkişi heyeti kuruldu

ÖZEL BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULDU

Rezidansın deposunda bulunan dev arşivdeki bazı flaş disklerin şifreleri güvenlik birimleri tarafından kırıldığı ancak birçok verinin özel şifrelendiği belirlendi. Şifrelerin kırılması için özel bilirkişi heyeti oluşturuldu. Emniyet ve Jandarma'dan siber konusunda uzman isimlerin yer aldığı heyet, şifreli dijital verilerin çözümlemesini yapacak.

Bebek Otel'de gizli kamera düzeneği! Depoda şifreli dev arşiv: Özel bilirkişi heyeti kuruldu

YAPAY ZEKA DESTEKLİ YÜZ TANIMA SİSTEMLERİ

Görüntülerin çözümlenmesinde yapay zeka destekli yüz tanıma sistemlerinin de kullanılacağı öğrenildi. Sistem gelişmiş yapay zeka algoritmaları sayesinde kimlik tespiti yapıp, mağdurların isimlerini tespit edecek. Yapılacak çalışmaların ardından daha görüntüler şantaj amaçlı kullanılıp, kullanılmadığı da belirlenecek.

