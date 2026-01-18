Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Gündem
Çok sayıda sosyal medya hesabı ve siteye erişim engeli! Ticaret Bakanlığı duyurdu

yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan yüksek takipçili çok sayıda sosyal medya hesabına ve falcı, medyum, astrolog reklamı yapan 26 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Çok sayıda sosyal medya hesabı ve siteye erişim engeli! Ticaret Bakanlığı duyurdu
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve kullanıcıları çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği belirlenen, yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun 13 Ocak’ta yaptığı toplantıda yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının gündemin ana maddelerinden biri olmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Söz konusu sosyal medya hesaplarıyla ilgili bilgi verilen açıklamada, "Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Çok sayıda sosyal medya hesabı ve siteye erişim engeli! Ticaret Bakanlığı duyurdu

FALCI, MEDYUM, ASTROLOG REKLAMI YAPMIŞLAR

Reklam Kurulunun gündeminde yer alan diğer bir önemli konu başlığının falcı, medyum ve astrologlar tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam ve tanıtım faaliyetleri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu kapsamda, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 26 internet sitesine yönelik olarak erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasına karar verildi" denildi.

Çok sayıda sosyal medya hesabı ve siteye erişim engeli! Ticaret Bakanlığı duyurdu

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Açıklamada, Bakanlık olarak tüketici haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi, toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması ve tüketicilerin korkularının ve batıl inançlarının istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla çalışmaların ve denetimlerin aralıksız devam edeceğinin altı çizildi.

