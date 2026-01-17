Menü Kapat
Engelli aylığı alanlar dikkat! Evde Bakım Yardımı için değişiklik yapıldı

Ocak 17, 2026 15:47
1
Engelli aylığı

Engelli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımını desteklemek, bakım ihtiyaçlarının aile ortamında karşılanmasını sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından ödenen Evde Bakım Yardımı ile yeni bir güncelleme yapıldı. Engelli aylığı alan herkesi ilgilendiren gelişmenin detayları...

2
Evde bakım yardımı

Evde bakım yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından engelli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımlarının sağlanması ile içinde yaşadıkları sosyal ve fiziksel çevreden koparılmadan bakım ihtiyaçlarının ailelerinin yanında karşılanması amacıyla yürütülen bir destek. Ocak 2026 itibarıyla memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonucunda evde bakım yardımı tutarı güncellendi.
 

3
EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında 11.700,87 TL olan evde bakım aylığı ocak 2026 itibarıyla yüzde 18,60 zam oranı ile 13.878 TL olarak ödenecek.
 

4
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş geçtiğimiz günlerde sosyal desteklerle ilgili yapılan düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş "Memur maaş katsayısında yapılan düzenlemeyle evde bakım yardımı 13 bin 878 liraya yükseldi, sosyal ekonomik destek ödemesi 9 bin 723 liraya yükseldi." dedi.  Ayrıca Bakan Göktaş "Çocuk başına yapılan koruyucu aile ödemelerinin aylık ortalaması 15 bin 533 liraya, ağır silikosis hastalarının aylığı ise 14 bin 42 liraya yükseldi" dedi.
 

5
KİMLER EVDE BAKIM YARDIMI ALABİLİR?

Engelli bireylerin evde bakım yardımından yararlanabilmesi için iki şart bulunuyor. Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin, asgari ücretin net tutarının üçte ikisinden az olması ve 18 yaşından büyük engelliler için sağlık kurulu raporunda “ağır engelli” veya “tam bağımlı”, 18 yaşından küçükler için ise “ağır engelli”, “çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır”, “belirgin özel gereksinimi vardır” ya da “özel koşul gereksinimi var” ibarelerinden birinin bulunması gerekiyor.
 

6
evde bakım yardımı

Bu şartları taşıyanlar kişilerin başvurular, bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından inceleniyor. Yapılan değerlendirme sonucunda engelli bireyin, başkasının yardımı olmadan hayatını sürdüremeyecek durumda olduğunun tespit edilmesi halinde evde bakım yardımı bağlanıyor.

 

7
EVDE BAKIM YARDIMI NASIL ALINIR?

Evde bakım yardımı alabilmek için engelli bireyin ikametgâhının  bulunduğu  yerdeki  Aile ve  Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.
 

8
EVDE BAKIM YARDIMI NE ZAMAN ÖDENİR?

Evde bakım yardımı ödemeleri genellikle her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılmaktadır.
 

9
vde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan, "Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

 

10
evde Bakım Yardımı Yönetmeliği

Buna göre, hane gelirinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, evde bakımdan yararlananların lehine olacak şekilde yeniden düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde uygulamaya ilişkin bazı şartlar sadeleştirilerek, gelir hesaplamasına yönelik engelli vatandaşlar lehine düzenlemeler yapıldı.
 

11
evde bakım yardımı

Bakanlık, yeni düzenlemenin engelli vatandaşların evde bakım yardımına erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını bildirdi.

