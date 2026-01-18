Gram altın ne kadar? 18 Ocak 2026 altın fiyatlarında son durum

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yılbaşından itibaren yükselişe geçen altın fiyatları haftayı zirvede kapattı. Hafta içinde 6 bin 500 TL'ye göz kırparak yatırımcısının yüzünü güldüren altındaki son gelişmeler pazar günü de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL? İşte 18 Ocak 2026 güncel altın fiyatlarında son durum...
Alış: 4.582,13 dolar
Satış: 4.582,71 dolar
Alış: 5.937,18 TL
Satış: 5.961,38 TL
Alış: 42.283,00 TL
Satış: 42.554,00 TL
Alış: 41.665,48 TL
Satış: 42.484,89 TL
Alış: 21.207,00 TL
Satış: 21.359,00 TL
Alış: 10.603,00 TL
Satış: 10.679,00 TL
Alış: 6.374,59 TL
Satış: 6.375,38 TL