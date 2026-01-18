Gram altın ne kadar? 18 Ocak 2026 altın fiyatlarında son durum

Yılbaşından itibaren yükselişe geçen altın fiyatları haftayı zirvede kapattı. Hafta içinde 6 bin 500 TL'ye göz kırparak yatırımcısının yüzünü güldüren altındaki son gelişmeler pazar günü de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL? İşte 18 Ocak 2026 güncel altın fiyatlarında son durum...

ONS ALTIN

Alış: 4.582,13 dolar

Satış: 4.582,71 dolar

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.937,18 TL

Satış: 5.961,38 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 42.283,00 TL

Satış: 42.554,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 41.665,48 TL

Satış: 42.484,89 TL

YARIM ALTIN

Alış: 21.207,00 TL

Satış: 21.359,00 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.603,00 TL

Satış: 10.679,00 TL

GRAM ALTIN

Alış: 6.374,59 TL

Satış: 6.375,38 TL