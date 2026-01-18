Menü Kapat
Ekonomi
Editor
 | Onur Kaya

Gram altın ne kadar? 18 Ocak 2026 altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta içinde 6400 TL'yi aşarak rekor tazeleyen gram altın, hafta sonu piyasaların kapanmasıyla düşüşte. Peki Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını kaç para? İşte 18 Ocak 2026 Pazar güncel altın fiyatları...

Yılbaşından itibaren yükselişe geçen altın fiyatları haftayı zirvede kapattı. Hafta içinde 6 bin 500 TL'ye göz kırparak yatırımcısının yüzünü güldüren altındaki son gelişmeler pazar günü de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL? İşte 18 Ocak 2026 güncel altın fiyatlarında son durum...

Gram altın ne kadar? 18 Ocak 2026 altın fiyatlarında son durum

ONS ALTIN

Alış: 4.582,13 dolar
Satış: 4.582,71 dolar

Gram altın ne kadar? 18 Ocak 2026 altın fiyatlarında son durum

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.937,18 TL
Satış: 5.961,38 TL

Gram altın ne kadar? 18 Ocak 2026 altın fiyatlarında son durum

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 42.283,00 TL
Satış: 42.554,00 TL

Gram altın ne kadar? 18 Ocak 2026 altın fiyatlarında son durum

TAM ALTIN

Alış: 41.665,48 TL
Satış: 42.484,89 TL

Gram altın ne kadar? 18 Ocak 2026 altın fiyatlarında son durum

YARIM ALTIN

Alış: 21.207,00 TL
Satış: 21.359,00 TL

Gram altın ne kadar? 18 Ocak 2026 altın fiyatlarında son durum

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.603,00 TL
Satış: 10.679,00 TL

Gram altın ne kadar? 18 Ocak 2026 altın fiyatlarında son durum

GRAM ALTIN

Alış: 6.374,59 TL
Satış: 6.375,38 TL

Gram altın ne kadar? 18 Ocak 2026 altın fiyatlarında son durum
Altın 5 bin dolar olacak! Emre Alkin’den altın, gümüş ve bakır için kritik 2026 tahmini!
Yastıkaltı altın sahipleri panikledi! Kuyumculardan çok kritik açıklama geldi
