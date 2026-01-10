Altın 5 bin dolar olacak! Emre Alkin’den altın, gümüş ve bakır için kritik 2026 tahmini!

Kategoriler
Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, katıldığı bir programda ekonomiye ilişkin derin bir analiz yaparak yatırımcılara uyarılarda bulundu. Alkin ayrıca 2025–2026 dönemine yönelik enflasyon, faiz, büyüme ve yatırım beklentilerini anlattı.
Alkin, "Yüzde 20–22 arası enflasyon, yüzde 25–30 arası politika faizi, yüzde 4–5 büyüme umut ediyorlar. Yani 16’yı tuttururlar mı bilmiyorum ama kimse inanmaz. Bu sefer hayat pahalılığıyla enflasyon arasındaki makas çok ciddi açılır" dedi.
Alkin, uzun yıllardır yaşanan enflasyon sorununu çözmek adına uygulanan politikaları eleştirerek "İnsanları mutsuz etmeden, toplumun tüm kesimlerini kapsayan meşru bir iktisadi reçete gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
İş dünyasının temsilcilerine de Alkin, yaşadığı bir anekdotu paylaştı. Bir sanayicinin, ekonomi yönetimine dair görüşlerini "babam öyle anlatıyor" diyerek anlattığını aktaran Alkin, "Harvard’da, Oxford’da, Cornell’de okusunlar, gelsinler… Evde ‘baba konuşuyor’ diyen bir sistem varsa aldığın eğitimin hiçbir anlamı kalmıyor" dedi.
Kendi ailesinde demokratik bir tartışma kültürüyle yetiştiğini anlatan Alkin, "Babam geldi mi korkarız, susarız diyen adam 40 yaşında" diyerek Türkiye’deki kuşaklar arası zihniyet sorununa işaret etti.
Altın, gümüş ve faiz beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Alkin, yatırımcılara disiplinli strateji çağrısı yaptı. "Her zaman bir hedef alış, bir de hedef satış fiyatınız olacak" diyen Alkin, şu uyarıda bulundu:
"Malı satarken değil, satın alırken kazanırsınız. Kârın sonu yok. Algoritmik dünyadayız artık. Hesabını yap, kâr hedefini koy, geldiğinde sat" dedi.
Portföy yönetiminde denge vurgusu yapan Alkin, "Paranın tamamıyla mala gömülürsen hareket edemezsin. Full parada olursan bir şey alamazsın. Full malda olursan satmaya elin titrer" dedi.
Altın fiyatlarına ilişkin beklentileri de paylaşan Alkin, ons altında 5 bin dolar seviyesine dikkat çekerek "Altının 5.000 dolara gelmeden önce bir direnci olacak. Daha önce görmediğimiz, test etmediğimiz karanlık sulardayız. Satış zamanı değil" dedi.
2026’da zaman zaman realizasyonlar yaşanabileceğini belirten Alkin, yatırımcıları panik yapmamaları konusunda uyardı. Gümüş ve bakırın sanayi ve enerji dönüşümündeki rolüne de değinen Alkin, "Tarih boyunca tüketilen bakırın dört katını önümüzdeki 25 yılda tüketeceğiz. Elektrik olmadan bu dünya olmaz" dedi.
Siyasi öngörülerini de paylaşan Alkin, 2026 yılında mevcut ekonomi yönetiminin görevine devam edeceğini düşündüğünü söyledi. Bu görüşünü ABD’nin stratejik yaklaşımına dayandıran Alkin, "Amerikan Ulusal Güvenlik Belgesi çok nettir. ‘Menfaatime yakın duranla yürürüm’ diyor. Bu politika nedeniyle rezerv destekleri gelir, döviz kuru tutulur, faiz yüksek kalır" dedi.
Türkiye’de yaşam maliyetlerine de değinen Alkin, ev sahipliği oranının düşerken satışların artmasına dikkat çekti. Etiler’de 40 yıllık bir binada kirada yaşadığını anlatan Alkin, "2,5 milyon euroya satılan evler var. Beş ömür yaşasak alamayız" sözleriyle tabloyu özetledi.
Son olarak konkordato riskine dikkat çeken Alkin, "Ticari borcu finansal borcundan büyük olan firmaların işi çok zor. Küçük alacaklı gelir, sistemi kilitler" uyarısında bulundu.