Altın 5 bin dolar olacak! Emre Alkin’den altın, gümüş ve bakır için kritik 2026 tahmini!

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK UYARI

Altın, gümüş ve faiz beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Alkin, yatırımcılara disiplinli strateji çağrısı yaptı. "Her zaman bir hedef alış, bir de hedef satış fiyatınız olacak" diyen Alkin, şu uyarıda bulundu:

