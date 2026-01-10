Menü Kapat
Altın 5 bin dolar olacak! Emre Alkin’den altın, gümüş ve bakır için kritik 2026 tahmini!

Ocak 10, 2026 15:18
emre alkin altın

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, katıldığı bir programda ekonomiye ilişkin derin bir analiz yaparak yatırımcılara uyarılarda bulundu. Alkin ayrıca 2025–2026 dönemine yönelik enflasyon, faiz, büyüme ve yatırım beklentilerini anlattı.

enflasyon

Alkin, "Yüzde 20–22 arası enflasyon, yüzde 25–30 arası politika faizi, yüzde 4–5 büyüme umut ediyorlar. Yani 16’yı tuttururlar mı bilmiyorum ama kimse inanmaz. Bu sefer hayat pahalılığıyla enflasyon arasındaki makas çok ciddi açılır" dedi.
 

enflasyon sorunu

Alkin, uzun yıllardır yaşanan enflasyon sorununu çözmek adına uygulanan politikaları eleştirerek "İnsanları mutsuz etmeden, toplumun tüm kesimlerini kapsayan meşru bir iktisadi reçete gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
 

emre alkin

BABADAN DUYMA BİLGİLERLE ANLAMI KALMAZ

5
emre alkin

Kendi ailesinde demokratik bir tartışma kültürüyle yetiştiğini anlatan Alkin, "Babam geldi mi korkarız, susarız diyen adam 40 yaşında" diyerek Türkiye’deki kuşaklar arası zihniyet sorununa işaret etti.
 

altın gümüş bakır

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK UYARI

Altın, gümüş ve faiz beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Alkin, yatırımcılara disiplinli strateji çağrısı yaptı. "Her zaman bir hedef alış, bir de hedef satış fiyatınız olacak" diyen Alkin, şu uyarıda bulundu:
 

para kazanma

"Malı satarken değil, satın alırken kazanırsınız. Kârın sonu yok. Algoritmik dünyadayız artık. Hesabını yap, kâr hedefini koy, geldiğinde sat" dedi.
 

Altın 5 bin dolar olacak! Emre Alkin’den altın, gümüş ve bakır için kritik 2026 tahmini!

Portföy yönetiminde denge vurgusu yapan Alkin, "Paranın tamamıyla mala gömülürsen hareket edemezsin. Full parada olursan bir şey alamazsın. Full malda olursan satmaya elin titrer" dedi.
 

ALTIN, GÜMÜŞ VE BAKIR

ALTIN, GÜMÜŞ VE BAKIR İÇİN DİKKAT

Altın fiyatlarına ilişkin beklentileri de paylaşan Alkin, ons altında 5 bin dolar seviyesine dikkat çekerek "Altının 5.000 dolara gelmeden önce bir direnci olacak. Daha önce görmediğimiz, test etmediğimiz karanlık sulardayız. Satış zamanı değil" dedi.
 

altın gümüş bakır

2026 UYARISI

2026’da zaman zaman realizasyonlar yaşanabileceğini belirten Alkin, yatırımcıları panik yapmamaları konusunda uyardı. Gümüş ve bakırın sanayi ve enerji dönüşümündeki rolüne de değinen Alkin, "Tarih boyunca tüketilen bakırın dört katını önümüzdeki 25 yılda tüketeceğiz. Elektrik olmadan bu dünya olmaz" dedi.
 

faiz

Siyasi öngörülerini de paylaşan Alkin, 2026 yılında mevcut ekonomi yönetiminin görevine devam edeceğini düşündüğünü söyledi. Bu görüşünü ABD’nin stratejik yaklaşımına dayandıran Alkin, "Amerikan Ulusal Güvenlik Belgesi çok nettir. ‘Menfaatime yakın duranla yürürüm’ diyor. Bu politika nedeniyle rezerv destekleri gelir, döviz kuru tutulur, faiz yüksek kalır" dedi.
 

yaşam maliyeti

Türkiye’de yaşam maliyetlerine de değinen Alkin, ev sahipliği oranının düşerken satışların artmasına dikkat çekti. Etiler’de 40 yıllık bir binada kirada yaşadığını anlatan Alkin, "2,5 milyon euroya satılan evler var. Beş ömür yaşasak alamayız" sözleriyle tabloyu özetledi.
 

Son olarak konkordato riskine dikkat çeken Alkin, "Ticari borcu finansal borcundan büyük olan firmaların işi çok zor. Küçük alacaklı gelir, sistemi kilitler" uyarısında bulundu.

