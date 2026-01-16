Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

İmamoğlu’nun jetindeki 'uyuşturucu partisi' iddiasından sıcak gelişme: Uçağın faturası ortaya çıktı

İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında 'Ekrem İmamoğlu'na ait tartışmalı özel jet' ifadesi konuşuluyor. Gözaltına alınanların ifadeleri üzerine Ekrem İmamoğlu'nun jetinde uyuşturucu partisi detayı tartışılmaya başlanmıştı. İmamoğlu’na ait uyuşturucu alemi yapılan uçağın faturası ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 12:03

İstanbul’da uyuşturucu operasyonları kapsamında birçok ünlü gözaltına alındı ve 'in ifadesinde ‘’nun özel jette parti’ detayı öne çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonlarda gözaltına alınanların ifadeleri üzerine yapılan tahkikatlarda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’na ait özel jetin uçuşunda uyuşturucu partisi gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

KİRALAMA İŞLEMİNİN FATURALARI ORTAYA ÇIKTI

Hem Büyükşehir Belediye Başkan Adayı iken hem de başkan seçildikten sonra sık sık özel jet kiraladığı bilinen Ekrem İmamoğlu’nun uyuşturucu partisi düzenlendiği iddiasında uçuşun kiralama faturaları ortaya çıktı.

İmamoğlu’nun jetindeki 'uyuşturucu partisi' iddiasından sıcak gelişme: Uçağın faturası ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda geçtiğimiz günlerde Selen Görgüzel gözaltına alınmıştı. Selen Görgüzel’in savcılıkta verdiği ifadede Ekrem İmamoğlu’nun gizli ortağı olduğu öne sürülen hafriyat vurguncusu firari Murat Gülibrahimoğlu’nun özel bir jetle Kıbrıs’a giderken uyuşturucunun da kullanıldığı uçak fantezisi yaptığını anlatmıştı.

Selen Görgüzel, tatil için KKTC’ye gittiklerini, Gülibrahimoğlu’nun özel jetin arka kısmında uygunsuz fiiller işlediğini savcılık ifadesinde belirtti. İtirafın ardından uçağın tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’na kiralandığı ortaya çıkmıştı.

İmamoğlu’nun jetindeki 'uyuşturucu partisi' iddiasından sıcak gelişme: Uçağın faturası ortaya çıktı

ABD'DEN SATIN ALINMIŞTI

Sık sık özel jet kiralaması ile gündeme gelen İmamoğlu’nun 30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen kiralama işleminin faturaları ortaya çıktı. Söz konusu uçağın Ziver Air’e ait, TC-VED kuyruk numaralı Bombardier CRJ-850 tipi jet olduğu öğrenildi. Ekim 2016’da ABD’den Türkiye tarafından satın alınan uçak Türkiye’de kullanılmaya başlandı.

Jet, Haziran 2022’de Ziver Air’e, oradan da Eylül 2024’te Güven Air’e satıldı. Tartışma konusu Kıbrıs turu 30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşti. Bununla ilgili olarak uçağın asıl sahibi olan işadamı Veysel Demirci uçağı o dönemde kiraladıklarını kaydedip "O yıl Global Jet ile sözleşme yapmışız. Onlar da WW Havacılık’a kiralamış. Bu uçuş karşılığında da 22 bin 751 avro almışlar" dedi.

İmamoğlu’nun jetindeki 'uyuşturucu partisi' iddiasından sıcak gelişme: Uçağın faturası ortaya çıktı

İMAMOĞLU, KİRALADIĞI JETLE GÜNDEME GELMİŞTİ

İmamoğlu henüz Beylikdüzü Belediye Başkanı iken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını koyduğunda kiraladığı jetlerle gündeme gelmişti. İmamoğlu daha önce de Bonair Havacılık, Vizyon Havacılık, Söz Jet Havacılık, Genel Havacılık gibi şirketlerden uçak kiralaması ile gündeme gelmişti.

Uyuşturucudan gözaltına alınan Selen Görgüzel'in ifadesinde 'Ekrem İmamoğlu' detayı! 'Eğer bilseydim...'
ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#selen görgüzel
#uyuşturucu operasyonu
#Kıbrıs
#Özel Jet
#Gündem
