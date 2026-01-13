Menü Kapat
 | Özge Sönmez

Uyuşturucudan gözaltına alınan Selen Görgüzel'in ifadesinde 'Ekrem İmamoğlu' detayı! 'Eğer bilseydim...'

İstanbul'da, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı. KKTC'ye gittikleri özel uçakta uyuşturucu kullanmadığını belirten Görgüzel, "Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendim" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucudan gözaltına alınan Selen Görgüzel'in ifadesinde 'Ekrem İmamoğlu' detayı! 'Eğer bilseydim...'
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 12:55

İstanbul'da, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı. "Fuhuş" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel KKTC tatilinde yaşananları anlattı. Uyuşturucu kullanmadığını ve kimseyi fuhşa teşvik etmediğini söyleyen Görgüzel, Kıbrıs tatilinden sonra bu uçağa bindiğini, söz konusu tatile kendisini Emel Müftüoğlu'nun gönderdiğini belirtti.

"TATİLDE KİMSEYİ FUHUŞA TEŞVİK ETMEDİM"

Kıbrıs tatilinde Emel Müftüoğlu'nun kumar oynamak için İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu'ndan casino çipi aldığını ifade eden Görgüzel, Gülibrahimoğlu ile Müftüoğlu'nun yüksek miktarlarda kumar oynadıklarını öne sürdü.

Şüpheli Görgüzel, "Tatilimizde ismini şu an hatırlayamadığım bazı kişiler de vardı. Bu tatilimden hatırladığım bir olaysa Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızlar özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiler. Tatilde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim. Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir ancak bu kişiden para almadım. Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendim. Zaten bu uçağın İmamoğlu'nun özel jeti olduğunu bilseydim kullanmazdım." dedi.

"UÇAKTA KESİNLİKLE UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Uçaktaki kapalı odaya girmediğini, döküm sahası, para ve uyuşturucuyla ilgili sohbetlerinin üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamadığını ileri süren Görgüzel, "Bu uçakta kesinlikle uyuşturucu kullanmadım." ifadesini kullandı.

Görgüzel ayrıca, uçakta genç kızların arka odaya sıklıkla gittiğini görünce, "Yazık değil mi, kendinizi kullandırıyorsunuz." şeklinde kendilerini uyardığını, buradaki kadınların uçağa kim tarafından gönderildiği hakkında bilgisinin olmadığını savundu.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilmişti.

Savcılık, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ile Ceren Alper'i, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

Şüpheliler Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında ise adli kontrol talep edilmişti.

Sulh ceza hakimliğince Tarım, Sağlam ve Alper'in tutuklanmasına karar verilirken Yön, Tokgöz ve Görgüzel hakkında ise adli kontrol tedbirine hükmedilmişti.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Can Yaman'dan ilk açıklama geldi
