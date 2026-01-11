Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Can Yaman'dan ilk açıklama geldi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde, uyuşturucu ve fuhuş suçlamalarıyla bazı eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, mühimmat ve hassas terazi ele geçirilirken, operasyonun hedefindeki isimler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında "kullanmak için uyuşturucu bulundurmak", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" ve "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" gibi ağır iddialarla aralarında oyuncular Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de bulunduğu toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolü ve emniyetteki ifade işlemlerinin ardından yasal süreç devam etti.

CAN YAMAN’DAN SERBEST KALDIKTAN SONRA İLK AÇIKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılan ünlü oyuncu Can Yaman, sosyal medya üzerinden yaptığı ilk açıklamada suçlamaların asılsız olduğunu ve Roma’ya döneceğini belirtti. Yaşananları "saldırı" olarak niteleyen Yaman, şu ifadeleri kullandı:

"Roma’ya dönüş. Sevgili İtalyan basını, Türk basınının her zamanki saldırısı yeni değil! Ama lütfen Boğaz’dan gelen haberleri yanlış kopyalamayın. Polisin birçok ünlüyü tutukladığı bir zamanda uyuşturucuyla dolaştığımı mı düşünüyorsunuz? Eğer en ufak bir doğruluk payı olsaydı, bu kadar kısa sürede serbest bırakılmaz ve ertesi gün İtalya’ya dönemezdim. Sizi seviyorum."