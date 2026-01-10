Menü Kapat
Magazin
 Dilek Ulusan

Can Yaman'ın gözaltına alınmadan önce çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı

Kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman hafta sonu geldiği İstanbul'da gözaltına alındı. Ortaköy'de eğlendiği sırada yapılan baskınla gözaltına alınan Can Yaman'ın olaydan dakikalar önce verdiği poz ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 mekana eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında Can Yaman ve model Melisa Şahin de gözaltına alındı. Can Yaman'ın olaydan dakikalar önce hayranlarıyla çektirdiği kareler ortaya çıktı.

CAN YAMAN GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre; emniyetin gece mekanlarına yönelik gerçekleştirdiği aramalar sırasında ünlü oyuncu Can Yaman gözaltına alındı.

Can Yaman'ın gözaltına alınmadan önce çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı

Dün gece çok sayıda mekana eş zamanlı baskın yapıldı. Oyunculuk kariyerine İtalya’da devam eden ve uzun süredir Roma’da yaşayan Can Yaman’ın dün Ortaköy’de müdavimi olduğu ve İstanbul’a her gelişinde uğradığı mekan da arasındaydı.

Can Yaman'ın gözaltına alınmadan önce çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı

Yaman’ın eğlendiği mekanda son olarak hayranlarıyla verdiği pozlar da sosyal medyaya böyle yansıdı.

