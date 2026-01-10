Can Yaman'ın gözaltına alınmadan önce çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 mekana eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında Can Yaman ve model Melisa Şahin de gözaltına alındı. Can Yaman'ın olaydan dakikalar önce hayranlarıyla çektirdiği kareler ortaya çıktı.

CAN YAMAN GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre; emniyetin gece mekanlarına yönelik gerçekleştirdiği aramalar sırasında ünlü oyuncu Can Yaman gözaltına alındı.

Dün gece çok sayıda mekana eş zamanlı baskın yapıldı. Oyunculuk kariyerine İtalya’da devam eden ve uzun süredir Roma’da yaşayan Can Yaman’ın dün Ortaköy’de müdavimi olduğu ve İstanbul’a her gelişinde uğradığı mekan da arasındaydı.

Yaman’ın eğlendiği mekanda son olarak hayranlarıyla verdiği pozlar da sosyal medyaya böyle yansıdı.