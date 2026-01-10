Menü Kapat
Berfu Yenenler, Çakal'ın yayınlanmayan bölümü hakkında konuştu! Çakal küplere bindi: Ağzının payını ver

Rapçi Çakal katıldığı bir programda isim vermeden 8 ay önce konuk olduğu programda sunucuyla tartıştığını söyleyerek ağır ithamlarda bulunmuştu. Çakal'ın tartıştığı kişinin Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler olduğu kesinleşti. Berfu Yenenler Çakal'a ateş püskürdü, Çakal'dan da tepki gecikmedi.

Berfu Yenenler, Çakal'ın yayınlanmayan bölümü hakkında konuştu! Çakal küplere bindi: Ağzının payını ver
Berfu Yenenler sunuculuğunu üstlendiği programda, 8 ay önce konuk aldığı bir kişiyle tartıştığını belirtmişti. Berfu Yenenler'in tartıştığı kişinin rapçi Çakal olduğu ortaya çıktı. Çakal, "O kadar terbiyesiz sorular, bu kadar kötü bir misafirperverlik hayatımda görmemiştim" dedi. Berfu Yenenler ise Çakal'a verdiği cevapta "Yayınlasam mağdur olan ben olmazdım" dedi.

ÇAKAL'IN KONUK OLDUĞU BERFU YENENLER'İN PROGRAMINI YAYINLATMADI

Çakal, aynı stüdyoda çekilen programla ilgili ilk kez konuştu. 'Bir program çektik burada yayınlatmadım. O kadar terbiyesiz sorular, bu kadar kötü bir misafirperverlik hayatımda görmemiştim. İğrençti yani. Hayatımda yaşadığım en kötü deneyimlerden biri olabilir bu. Kesinlikle yayınlatmak istemediğimi söyledim, yayınlanmadı' ifadelerini kullandı.

Berfu Yenenler, Çakal'ın yayınlanmayan bölümü hakkında konuştu! Çakal küplere bindi: Ağzının payını ver

BERFU YENENLER, ÇAKAL'A ÖFKE KUSTU

Berfu Yenenler, muhabirlerin Çakal'ın sözlerini hatırlatması üzerine ise "Kimseyi mağdur etmek istemediğim için bölümü yayınlamadım. Yayınlasam mağdur olan ben olmazdım" dedi.

Berfu Yenenler, Çakal'ın yayınlanmayan bölümü hakkında konuştu! Çakal küplere bindi: Ağzının payını ver

Berfu Yenenler'in sözlerine kayıtsız kalamayan Çakal "Bir tarafım ağzının payını ver diyor, bir tarafım artık susman lazım" dedi.

Berfu Yenenler, Çakal'ın yayınlanmayan bölümü hakkında konuştu! Çakal küplere bindi: Ağzının payını ver
