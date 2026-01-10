Berfu Yenenler, Çakal'ın yayınlanmayan bölümü hakkında konuştu! Çakal küplere bindi: Ağzının payını ver

Berfu Yenenler sunuculuğunu üstlendiği programda, 8 ay önce konuk aldığı bir kişiyle tartıştığını belirtmişti. Berfu Yenenler'in tartıştığı kişinin rapçi Çakal olduğu ortaya çıktı. Çakal, "O kadar terbiyesiz sorular, bu kadar kötü bir misafirperverlik hayatımda görmemiştim" dedi. Berfu Yenenler ise Çakal'a verdiği cevapta "Yayınlasam mağdur olan ben olmazdım" dedi.

ÇAKAL'IN KONUK OLDUĞU BERFU YENENLER'İN PROGRAMINI YAYINLATMADI

Çakal, aynı stüdyoda çekilen programla ilgili ilk kez konuştu. 'Bir program çektik burada yayınlatmadım. O kadar terbiyesiz sorular, bu kadar kötü bir misafirperverlik hayatımda görmemiştim. İğrençti yani. Hayatımda yaşadığım en kötü deneyimlerden biri olabilir bu. Kesinlikle yayınlatmak istemediğimi söyledim, yayınlanmadı' ifadelerini kullandı.

BERFU YENENLER, ÇAKAL'A ÖFKE KUSTU

Berfu Yenenler, muhabirlerin Çakal'ın sözlerini hatırlatması üzerine ise "Kimseyi mağdur etmek istemediğim için bölümü yayınlamadım. Yayınlasam mağdur olan ben olmazdım" dedi.

Berfu Yenenler'in sözlerine kayıtsız kalamayan Çakal "Bir tarafım ağzının payını ver diyor, bir tarafım artık susman lazım" dedi.