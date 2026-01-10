Burak Özçivit bir çocuğun yürüme törenine katıldı! Saniyeler içinde milyonlar kazandı

Son dönemde tek kişilik tiyatro oyunuyla çok konuşulan Burak Özçivit'in son dönemde yurtdışına yaptığı konuşmaları dikkat çekiyor. İddialara göre; Burak Özçivit son olarak bir çocuğun yürüme törenine katıldığı katılmak için 8.6 milyon TL aldı.

BURAK ÖZÇİVİT SANİYELER İÇİN MİLYONLAR KAZANDI

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'e bir çocuğun yürüme töreninde yalnızca kurdele kesmesi için 8 milyon 600 bin lira ödendiği iddia edildi. Çocuğun yürüme töreni sosyal medyada gündem oldu.

Yoğun hayran ilgisiyle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Burak Özçivit, bu kez farklı bir etkinlikle gündemde. Ünlü oyuncu bir çocuğun "yürüme törenine" katıldı.

BİR KURDELE İÇİN 8.6 MİLYON LİRA

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Özçivit'in yürümeye yeni başlayan bir çocuğun ayaklarındaki bağları temsil eden kurdeleyi kestiği görüldü.

İddialara göre ünlü oyuncu, törene katılımı ve kurdele kesme işlemi karşılığında 200 bin dolar yani yaklaşık 8 milyon 600 bin Türk Lirası ücret aldı.

BURAK ÖZÇİVİT'TEN MADDİYAT ÇIKIŞI

Ünlü oyuncunun, 'Maddiyatla alakalı konular niye hep sosyal medyaya yansıyor, bilmiyorum. Hiçbir zaman para için hareket etmedim. Önemli olan tek durum, projeyi beğenmem, okuyunca kendime yakıştırmam. Ben anlamıyorum, neden sürekli parayla ilgili haberler yapılıyor?' şeklindeki sözleri sosyal medyada gündem oldu.