Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve damadı hakkında dolandırıcılık suçlaması! 5 milyon liralık vurgun iddiası

Miras kavgalarıyla gündemden düşmeyen merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın yine davalık oldu. Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın'ın kurdukları marka üzerinden birçok kişiyi dolandırdıkları iddia edildi.

FERDİ TAYFUR'IN KIZI VE DAMADINA ŞOK SUÇLAMA

İş yapma vaadiyle bir vatandaşa verdikleri 5 milyon liralık senet protesto olan Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın çifti, daha sonra da Ö.A. adlı şahsa bayilik vereceklerini söyleyerek yüklü miktarda para aldı.

Ö.A., verdiği para karşılığında ürünler teslim edilmeyince şikayetçi oldu. Çift hakkında dolandırıcılık, sahte fatura düzenleme, resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla dava açıldı.

TUĞÇE TAYFUR'DAN DOLANDIRICILIK İDDİALARINA CEVAP GELDİ

Dolandırıcılık iddiası hakkında açıklama yapan Tuğçe Tayfur, "Babamın vefat etmeden önce açtığı marka davasından dolayı biz zarar ettik. Açılan bayilere ürün gönderdik ve birçoğundan bu ürünlerin parasını bile almadık. Daha fazla mağdur olmalarını istemedik. Bu söylenenler gerçeği yansıtmıyor." dedi.