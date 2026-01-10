Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı

Evinde geçirdiği İç kanama sebebiyle 3 gün yoğun bakımda kalan Murat Cemcir, sağlığına kavuştu. O günleri "3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek...Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi..." sözleriyle anlatan Cemcir'den ilk kare de geldi.

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz yıl kasım ayında iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda üç gün tedavi gören 49 yaşındaki Cemcir sağlığına kavuştu ve son hali ortaya çıktı.

YOĞUN BAKIMDA KALAN MURAT CEMCİR'DEN AYLAR SONRA İLK KARE

Murat Cemcir, zorlu geçen günlerin ardından ilk kez fotoğrafını yayımladı. Gayet sağlıklı görünen oyuncu, berberine giderek, tıraş oldu.

Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı

MURAT CEMCİR YOĞUN BAKIMDA YAŞADIĞI ZORLU SÜRECİ BÖYLE ANLATTI

Hastane odasında çekilmiş fotoğrafını paylaşan Cemcir, yaptığı paylaşımda "3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi... Başta Doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve bütün hastanesi personeline teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı

İç kanama geçirdikten sonra zorlu bir süreç geçiren Murat Cemcir, ilk paylaşımında, "Merhaba 2.hayat. Başta ailem ve akrabalarım olmak üzere; Geçmiş olsun demek için; hastaneye gelip beni hastanede ziyaret eden, telefonla arayan, farklı mecralardan mesaj yazan, beni tanıyanlar ve tanıdıkları yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten, bana ulaşamayıp kalbi bir şekilde gönlünden bana geçmiş olsun dileyerek sevdiklerini gösteren, hissettiren, kalbiyle iyileşmem için dua eden herkese tüm kalbimle teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
