Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Bebek Otel'e yeni baskının perde arkası! Barış Yarkadaş gizli odanın nasıl bulunduğunu açıkladı

Türkiye gündeminde sıcaklığını koruyan uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda İstanbul'daki Bebek Otel'e 2. baskının neden yapıldığıyla ilgili Barış Yarkadaş önemli bir bilgi paylaştı. Operasyonun, gizli odanın bulunması için yapıldığını belirten Yarkadaş, otele uyuşturucunun nasıl getirildiğini de açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 00:44
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 00:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ve fuhuş merkezli soruşturmalar sürerken Bebek Otel'e 2. kez baskın yapıldı.

200 jandarmanın katıldığı operasyon sırasında otelde gizli oda bulundu. Bulunan gizli odada kayıt yapıldığı ve daha önce yapılan aramalarda bu odanın tespit edilemediği öğrenildi.

"OTELİN BAZI ODALARI SÜREKLİ KAPALI GÖRÜNÜYOR"

Türkiye gündemini sarsan soruşturma sürecindeki gelişmeler TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında değerlendirildi. Barış Yarkadaş, gizli odanın nasıl tespit edildiğini açıkladı.

Bebek Otel'e yeni baskının perde arkası! Barış Yarkadaş gizli odanın nasıl bulunduğunu açıkladı

"Savcılığın zaten üzerine gittiği konu şu." diyen Yarkadaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu otelin bazı odaları sürekli kapalı görünüyor. Bir işletme açısından otelin bazı odalarının sürekli kapalı olması mantıklı değil. Fakat sonra savcılık bir araştırma yapıyor. Oda kapalıymış gibi görünmesine rağmen yani müşteri görünmemesine rağmen odada yüksek tüketimli elektrik var."

"BU GİZLİ ODALARA ZULA DENİYOR"

Savcılığın odalara verdiği ismi de belirten Yarkadaş, otele uyuşturucunun kara yoluyla getirilmediğini söyledi. Yarkadaş, açıklamalarında şu cümleleri sarf etti:

"Elektrik tüketimi olunca bu odalar niye kapalı görünüyor? Kapalı olmasına rağmen nasıl oluyor da elektrik tüketimi yüksek geliyor? diye onun üzerinden araştırılıyor. Bu gizli odalara Zula deniliyor.

Kayıtlarda açılmıyor ama savcılıktaki ismi bu odaların Zula. Buralara uyuşturucu polis yakalamasın diye karayolundan getirilmiyor."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi Bebek Otel'e baskın!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Selen Görgüzel ve 3 isim gözaltına alındı: Survivor'dan geçtiğimiz hafta elenmişti
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.