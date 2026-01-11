Bebek Otel'e yeni baskının perde arkası! Barış Yarkadaş gizli odanın nasıl bulunduğunu açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ve fuhuş merkezli soruşturmalar sürerken Bebek Otel'e 2. kez baskın yapıldı.

200 jandarmanın katıldığı operasyon sırasında otelde gizli oda bulundu. Bulunan gizli odada kayıt yapıldığı ve daha önce yapılan aramalarda bu odanın tespit edilemediği öğrenildi.

"OTELİN BAZI ODALARI SÜREKLİ KAPALI GÖRÜNÜYOR"

Türkiye gündemini sarsan soruşturma sürecindeki gelişmeler TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında değerlendirildi. Barış Yarkadaş, gizli odanın nasıl tespit edildiğini açıkladı.

"Savcılığın zaten üzerine gittiği konu şu." diyen Yarkadaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu otelin bazı odaları sürekli kapalı görünüyor. Bir işletme açısından otelin bazı odalarının sürekli kapalı olması mantıklı değil. Fakat sonra savcılık bir araştırma yapıyor. Oda kapalıymış gibi görünmesine rağmen yani müşteri görünmemesine rağmen odada yüksek tüketimli elektrik var."

"BU GİZLİ ODALARA ZULA DENİYOR"

Savcılığın odalara verdiği ismi de belirten Yarkadaş, otele uyuşturucunun kara yoluyla getirilmediğini söyledi. Yarkadaş, açıklamalarında şu cümleleri sarf etti:

"Elektrik tüketimi olunca bu odalar niye kapalı görünüyor? Kapalı olmasına rağmen nasıl oluyor da elektrik tüketimi yüksek geliyor? diye onun üzerinden araştırılıyor. Bu gizli odalara Zula deniliyor.

Kayıtlarda açılmıyor ama savcılıktaki ismi bu odaların Zula. Buralara uyuşturucu polis yakalamasın diye karayolundan getirilmiyor."