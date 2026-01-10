Selen Görgüzel ve 3 isim gözaltına alındı: Survivor'dan geçtiğimiz hafta elenmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma genişliyor.

SELEN GÖRGÜZEL VE 3 İSİM GÖZALTINDA

Son olarak Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında 5 gün önce elenerek Türkiye'ye dönen Selen Görgüzel, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve fuhuşa aracılık suçlarından Görgüzel ile beraber Ceren Alper, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz isimli kişiler de gözaltında olduğu açıklandı.