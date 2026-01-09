Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk'ten ilk açıklama

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi, Rober Hatemo, Sinan Özen, Kuşum Aydın, Bülent Ersoy, Gülşen gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan Haluk Şentürk, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yaşadığı sürece ilişkin ilk açıklamasını yapan Şentürk, "Kendimden emin gittiğim savcılıktan yine kendimden emin, başım dik çıktım" derken devletin tüm birimlerine kibarlıkları için teşekkür etti.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN MENAJER HALUK ŞENTÜRK'TEN İLK AÇIKLAMA

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan menajer Haluk Şentürk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hafta hepinizin de bildiği gibi ifademe başvurulmak üzere gözaltına alınmıştım. Kendimden emin gittiğim savcılıktan yine kendimden emin, başım dik çıktığımı sizlerle paylaşmak isterim." dedi.

Açıklamasında süreç boyunca kendisine anlayışlı ve nazik davrandıklarını belirten Şentürk, "Bu süreçte bana gayet kibar ve anlayışlı davranan devletimin tüm birimlerine çok teşekkür ederim.. Meslek hayatım boyunca bir şekilde yollarımızın kesiştiği binlerce insanın yolladığı güzel mesajlar, telefonlar ve güzel dilekler beni hem duygulandırdı hem gururlandırdı.." dedi.