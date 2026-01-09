Menü Kapat
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk'ten ilk açıklama

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda Hadise, Gülşen, Aleyna Tilki gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan Haluk Şentürk gözaltına alındı ve daha sonra ise serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Şentürk, "Kendimden emin gittiğim savcılıktan yine kendimden emin, başım dik çıktım" dedi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk'ten ilk açıklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 09:31

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi, Rober Hatemo, Sinan Özen, Kuşum Aydın, Bülent Ersoy, Gülşen gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan Haluk Şentürk, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yaşadığı sürece ilişkin ilk açıklamasını yapan Şentürk, "Kendimden emin gittiğim savcılıktan yine kendimden emin, başım dik çıktım" derken devletin tüm birimlerine kibarlıkları için teşekkür etti.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN MENAJER HALUK ŞENTÜRK'TEN İLK AÇIKLAMA

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan menajer Haluk Şentürk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk'ten ilk açıklama

Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hafta hepinizin de bildiği gibi ifademe başvurulmak üzere gözaltına alınmıştım. Kendimden emin gittiğim savcılıktan yine kendimden emin, başım dik çıktığımı sizlerle paylaşmak isterim." dedi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk'ten ilk açıklama

Açıklamasında süreç boyunca kendisine anlayışlı ve nazik davrandıklarını belirten Şentürk, "Bu süreçte bana gayet kibar ve anlayışlı davranan devletimin tüm birimlerine çok teşekkür ederim.. Meslek hayatım boyunca bir şekilde yollarımızın kesiştiği binlerce insanın yolladığı güzel mesajlar, telefonlar ve güzel dilekler beni hem duygulandırdı hem gururlandırdı.." dedi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk'ten ilk açıklama
#Magazin
