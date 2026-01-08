Derin Talu şimdi de fenomenleri hedef aldı! "Hepsi tıknaz, kısa"

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, son videosunda fenomenleri hedef aldı. Yasaklı madde operasyonunda gözaltına alınarak ifade veren Derin Talu, "Çoğu influencer’da aynı vücut tipi var. Aşırı zayıf, tıknaz, kısa" dedi.

DERİN TALU BU SEFER FENOMENLERE SAVAŞ AÇTI

Defne Samyeli'nin en küçük kızı Derin Talu her paylaşımıyla gündem olmayı başarıyor. Daha önce çirkin kızlarla arkadaşlık etmem" diyen Derin Talu bu sefer ise fenomenlere yüklendi.

Yaptığı paylaşımında influencer’ların büyük kısmında tek tip bir vücut algısı yaratıldığını söyleyen Derin Talu, “Gördüğünüz çoğu influencer’da aynı vücut tipi var. Aşırı zayıf, tıknaz, kısa… O zayıflığı kapatmak için her yer yapılı… Ben o fiziğe uymuyorum. Siz de uymak zorunda değilsiniz” diyerek takipçilerine net bir mesaj verdi.

DERİN TALU YASAKLI MADDE OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI

Sabah'ta yer alan bilgilere göre, emniyetin dikkatle yürüttüğü soruşturmada firari Garipoğlu'nun yakın çevresindeki kişilerden ele geçirilen dijital materyallerdeki bilgilerin soruşturmayı daha da derinleştirdiği öğrenildi. Garipoğlu'nun düzenlediği ve ünlülerin de katıldığı uyuşturucu partilerine katılanların listesinin tutulduğu ayrıca Garipoğlu'nun bu isimlerden bazıları için "özel şekilde ağırlansınlar" ibaresini kullandığı tespit edildi.

Soruşturmada ele geçirilen bilgilere göre, Defne Samyeli'nin geçtiğimiz aylarda uyuşturucu testi pozitif çıkan küçük kızı Derin Talu'nun da bu partilere gittiği ayrıca firari durumundaki Kasım Garipoğlu'nun talimatıyla 'özel ağırlanan' isimlerden olduğu öğrenildi. Ayrıca hazırlanan listede Talu'nun üst sıralarında yer aldığı öğrenildi.