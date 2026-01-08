Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Derin Talu şimdi de fenomenleri hedef aldı! "Hepsi tıknaz, kısa"

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. her açıklamasıyla eleştiri oklarının hedefi olan Derin Talu, bu kez influencer'lara savaş açtı. Talu, “Çoğu influencer’da aynı vücut tipi var. Aşırı zayıf, tıknaz, kısa. Ben o fiziğe uymuyorum, siz de uymak zorunda değilsiniz” sözleriyle eleştiride bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Derin Talu şimdi de fenomenleri hedef aldı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 16:21

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, son videosunda fenomenleri hedef aldı. Yasaklı madde operasyonunda gözaltına alınarak ifade veren Derin Talu, "Çoğu influencer’da aynı vücut tipi var. Aşırı zayıf, tıknaz, kısa" dedi.

DERİN TALU BU SEFER FENOMENLERE SAVAŞ AÇTI

Defne Samyeli'nin en küçük kızı Derin Talu her paylaşımıyla gündem olmayı başarıyor. Daha önce çirkin kızlarla arkadaşlık etmem" diyen Derin Talu bu sefer ise fenomenlere yüklendi.

Derin Talu şimdi de fenomenleri hedef aldı! "Hepsi tıknaz, kısa"

Yaptığı paylaşımında influencer’ların büyük kısmında tek tip bir vücut algısı yaratıldığını söyleyen Derin Talu, “Gördüğünüz çoğu influencer’da aynı vücut tipi var. Aşırı zayıf, tıknaz, kısa… O zayıflığı kapatmak için her yer yapılı… Ben o fiziğe uymuyorum. Siz de uymak zorunda değilsiniz” diyerek takipçilerine net bir mesaj verdi.

Derin Talu şimdi de fenomenleri hedef aldı! "Hepsi tıknaz, kısa"

DERİN TALU YASAKLI MADDE OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI

Sabah'ta yer alan bilgilere göre, emniyetin dikkatle yürüttüğü soruşturmada firari Garipoğlu'nun yakın çevresindeki kişilerden ele geçirilen dijital materyallerdeki bilgilerin soruşturmayı daha da derinleştirdiği öğrenildi. Garipoğlu'nun düzenlediği ve ünlülerin de katıldığı uyuşturucu partilerine katılanların listesinin tutulduğu ayrıca Garipoğlu'nun bu isimlerden bazıları için "özel şekilde ağırlansınlar" ibaresini kullandığı tespit edildi.

Derin Talu şimdi de fenomenleri hedef aldı! "Hepsi tıknaz, kısa"

Soruşturmada ele geçirilen bilgilere göre, Defne Samyeli'nin geçtiğimiz aylarda uyuşturucu testi pozitif çıkan küçük kızı Derin Talu'nun da bu partilere gittiği ayrıca firari durumundaki Kasım Garipoğlu'nun talimatıyla 'özel ağırlanan' isimlerden olduğu öğrenildi. Ayrıca hazırlanan listede Talu'nun üst sıralarında yer aldığı öğrenildi.

ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.