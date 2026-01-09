Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda Şeyma Subaşı, Miami dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Kan ve saç örnekleri alınan Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan Şeyma Subaşı, test sonucu daha çıkmadan uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği öne sürülmüştü. Bugün ise Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

İnternet fenomeni Şeyma Subaşı, uyuşturucu soruşturması kapsamında salı günü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. ABD’den Türkiye’ye döndüğü sırada hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Subaşı, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Dün iddialara göre Şeyma Subaşı, sonuçları beklemeden itiraf etti. Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Bugün ise Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
#Magazin
