Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan Şeyma Subaşı, test sonucu daha çıkmadan uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği öne sürülmüştü. Bugün ise Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.
İnternet fenomeni Şeyma Subaşı, uyuşturucu soruşturması kapsamında salı günü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. ABD’den Türkiye’ye döndüğü sırada hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Subaşı, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün iddialara göre Şeyma Subaşı, sonuçları beklemeden itiraf etti. Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Bugün ise Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu ortaya çıktı.