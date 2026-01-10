Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi Bebek Otel'e baskın!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

BEBEK OTEL'E İKİNCİ BASKIN

Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkan Bebek Otel'e 200'e yakın jandarma ekibi gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Otelin her noktasında hassas burunlu narkotik köpekleriyle arama yapılıyor.

SAHİBİ VE İŞLETME MÜDÜRÜ TUTUKLU

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ve otelin işletme müdürü Arif Altunbulak tutuklanmıştı.

Arif Altunbulak ifadesinde, "Otelde uyuşturucunun kullanıldığını bilmiyorum. Bu uyuşturucunun otele nasıl girdiğine dair bilgim yoktur. Ancak otelde x-ray cihazı bulunmamaktadır. Gelen kişilerin üzerini aramadığımız için içeri girmiş olabilirler" diye konuşmuştu. Altınbulak ifadesinin devamında şunları söylemişti:

"Aramadan önce sanat, iş ve spor camiasının önemli isimleri 00.00 - 00.30 arasında ayrıldılar. Bazıları tekneyle ayrıldı. Ayrılanlarla ilgili kamera kayıtlar mevcuttur. Bu kişilerin aramadan 45 dakika önce nasıl ayrıldıklarını ben de bilmiyorum. Kendileriyle herhangi bir şekilde iletişimim olmamıştır. Otel mühürlendikten sonra nasıl açıldığına dair bir bilgim yoktur. Muzaffer Yıldırım otelin sahibidir. Bu konuyu o daha iyi anlatır."

UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında yaklaşık 28 Aralık 2025 tarihinde "Amaya", "Bebek Otel", "Taksim Club IQ", "Kastel Elektro Müzik" ve "Suma Han" gibi işletmelerde yapılan aramalarda; satışa hazır paketlenmiş kokain, likit esrar ve skunk gibi uyuşturucu maddeler ele geçirilmişti.

Ayrıca baskınlar sırasında uyuşturucu kullanım aparatlarının yanı sıra bir adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat bulunmuştu.