Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi Bebek Otel'e baskın!

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olarak kullanılan mekanlardan Beşiktaş'taki Bebek Otel'e gece yarısı jandarma ekipleri baskın düzenledi. Ekipler binada aramalarda bulunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.01.2026
saat ikonu 01:25
|
GÜNCELLEME:
10.01.2026
saat ikonu 02:05

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

BEBEK OTEL'E İKİNCİ BASKIN

Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkan Bebek Otel'e 200'e yakın jandarma ekibi gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Otelin her noktasında hassas burunlu narkotik köpekleriyle arama yapılıyor.

Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi Bebek Otel'e baskın!

SAHİBİ VE İŞLETME MÜDÜRÜ TUTUKLU

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ve otelin işletme müdürü Arif Altunbulak tutuklanmıştı.

Arif Altunbulak ifadesinde, "Otelde uyuşturucunun kullanıldığını bilmiyorum. Bu uyuşturucunun otele nasıl girdiğine dair bilgim yoktur. Ancak otelde x-ray cihazı bulunmamaktadır. Gelen kişilerin üzerini aramadığımız için içeri girmiş olabilirler" diye konuşmuştu. Altınbulak ifadesinin devamında şunları söylemişti:

Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi Bebek Otel'e baskın!

"Aramadan önce sanat, iş ve spor camiasının önemli isimleri 00.00 - 00.30 arasında ayrıldılar. Bazıları tekneyle ayrıldı. Ayrılanlarla ilgili kamera kayıtlar mevcuttur. Bu kişilerin aramadan 45 dakika önce nasıl ayrıldıklarını ben de bilmiyorum. Kendileriyle herhangi bir şekilde iletişimim olmamıştır. Otel mühürlendikten sonra nasıl açıldığına dair bir bilgim yoktur. Muzaffer Yıldırım otelin sahibidir. Bu konuyu o daha iyi anlatır."

Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi Bebek Otel'e baskın!

UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında yaklaşık 28 Aralık 2025 tarihinde "Amaya", "Bebek Otel", "Taksim Club IQ", "Kastel Elektro Müzik" ve "Suma Han" gibi işletmelerde yapılan aramalarda; satışa hazır paketlenmiş kokain, likit esrar ve skunk gibi uyuşturucu maddeler ele geçirilmişti.

Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi Bebek Otel'e baskın!

Ayrıca baskınlar sırasında uyuşturucu kullanım aparatlarının yanı sıra bir adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat bulunmuştu.

Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi Bebek Otel'e baskın!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Selen Görgüzel ve 3 isim gözaltına alındı: Survivor'dan geçtiğimiz hafta elenmişti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 17 isim hakkında karar verildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan rapçi Ege Karataşlı tutuklandı!
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.