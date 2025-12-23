Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Gizli tanığın ifadelerinin altından ne çıktı! Uyuşturucu soruşturmasında yargı ayağı mı var?

TGRT Haber ekranlarında uyuşturucu soruşturmasının perde arkasını aralandığı Taksim Meydanı programında gazeteci Hasan Basri Akdemir, gizli tanık ifadelerinin ardından soruşturmanın yargı ve bürokrasiye uzanabileceğine dikkat çekti.

23.12.2025
saat ikonu 23:43
23.12.2025
23.12.2025

Türkiye’nin gündemine oturan uyuşturucu operasyonuna dair yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Hasan Basri Akdemir, soruşturmanın seyrine dair kritik bilgiler paylaştı. Akdemir, özellikle ifadelerinin soruşturmayı uyuşturucu suçunun ötesine, ve bürokrasi kanallarına taşıyabileceğini öne sürdü.

GİZLİ TANIK VE ETKİN PİŞMANLIK DENGESİ

Soruşturma sürecinde savcılığın izlediği yolu analiz eden Akdemir, gizli tanık beyanlarının hukuki ağırlığına dikkat çekti. Akdemir, "Gizli tanık ifadeleriyle tek başına savcılık hareket edemez. Belki ilk yola çıkar, ilk soruşturmaları yapar ama ondan sonra MASAK raporları, mali bir şey varsa teknik takipler, başka tanık ifadeleri ve itirafçı ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ile beslemesi lazım" diyerek sürecin sadece iddialarla yürütülemeyeceğini vurguladı.

BAZI İSİMLER NEDEN ÇAĞRILDI?

Operasyon kapsamında medyada adı geçen isimlerin ifade verme süreçlerine değinen Akdemir, ve Veyis Ateş örnekleri üzerinden savcılığın stratejisini anlattı. Gizli tanık ifadelerinde adı geçen kişilerin, beyanların doğruluğunu teyit etmek amacıyla çağrıldığını belirten Akdemir, süreci şu sözlerle aktardı:

"Emrullah Erdinç niye alınıyor? Çünkü o gizli tanık ifadelerinin birinde 'bir ortamda Emrullah Erdinç de vardı' diyor. Ne yapıyorsun? Gizli tanık ifadesi diyor o gün şu gün şurada. Emrullah Erdinç'i çağırayım diyor savcı. Sorayım öyle bir ortam var mı? İki Veyis Ateş. O da çağırıyor. Ona da soruldu. Çünkü orada da bir yerde geçiyor. Geldi gitti diye geçiyor ifadelerde."

ASIL İDDİA: NÜFUZ TİCARETİ VE BÜROKRASİ

Akdemir’e göre dosyanın en kritik noktasını, uyuşturucu trafiğinin ötesindeki "ilişkiler ağı" oluşturuyor. Savcıların somut delil peşinde olduğunu ifade eden gazeteci, dosyadaki asıl tehlikeli iddiayı şu şekilde tanımladı:

"Ama gizli tanığın yargı ve bürokrasi ile ilgili iddiaları var. Nüfuz ticareti iddiaları var. Şimdi bu iddiaları savcılık araştırmak zorunda ama somut delil ortaya koymak zorunda. Şu ana kadar ne var ne yok bilmiyoruz. O dosyada o kısım yürüdüğü belli. O gizli tanık ifadeleriyle bir araya getirince uyuşturucu gayri ahlaki ilişkiler üzerinden anlatılan bir nüfuz ticareti iddiası var. Bunların hepsine bakmak durumdayız. Ve şu anda puzzle'ı birleştiriyor."

Sercan Yaşar’ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma isteği ve verdiği isimlerin ardından dosyaların birleşme ihtimalinin güçlendiğini belirten Akdemir, yargı ve bürokrasi ayağındaki iddiaların soruşturmanın ortak noktası olduğunu savundu.

Ela Rümeysa Cebeci'nin ifadesi ortaya çıktı! 'Bildiklerimi anlatacağım'
Bir tanık daha konuştu! Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucuyu sakladığı yeri söyledi
