TGRT Haber
12°
Nihat Kahveci Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrasında Merkez Hakem Kurulu'na seslendi: "Antalya ya da Alaska!"

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Nihat Kahveci'den hakem kritiği geldi. Eski futbolcu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi ve Merkez Hakem Kurulu'na seslendi.

Nihat Kahveci Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrasında Merkez Hakem Kurulu'na seslendi:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 23:43
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 23:43

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinden 2-1 galip ayrıldı. Dev maçı yorumlayan Nihat Kahveci, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi özelinde hakem konusunu özellikle gündeme taşıdı ve Merkez Hakem Kurulu'nun ciddi bir eğitim vermesi gerektiğini belirtti.

Nihat Kahveci Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrasında Merkez Hakem Kurulu'na seslendi: "Antalya ya da Alaska!"

NİHAT KAHVECİ'DEN FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN ARDINDAN HAKEM ÇIKIŞI!

"Derbi önemlidir dedik ama inanılmaz basit top kayıpları oldu. Orta sahada boşluklar oldu. Bireysel olarak felaket ötesi performanslar vardı ama bana göre özellikle ikinci yarıdaki girmiş olduğu pozisyonlarla ve son dakikada Vaclav Cerny'nin golüyle, hak eden takım Beşiktaş kazandı. Ne yalan söyleyeyim! Fenerbahçe'de tabii eksikler, cezalar, tatilde olanlar... Kulübe zayıftı. Hamle gücü yoktu ve Fenerbahçe'nin ilk değişikliğiyle de bunu gördük. Beşiktaş da durumu iyi değerlendirdi. Fenerbahçe'nin ön bölgesindeki performanslar çok kötüydü. Sarı lacivertli taraftarlar 'iyi ki Marco Asensio var' demiştir. Fenerbahçe'de Asensio gol attı ve maç 1-1 ile son dakikaya kadar geldi ya... İspanyol oyuncuya dua etmeleri lazım! Gerçekten çok klas bir oyuncu ve bugün o da olmasaydı, Fenerbahçe belki de rakip kaleye gidemezdi. Daha net üreten Beşiktaş'tı! Ama hakem, hakem, hakem! Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu alsın bu hakemleri ve devre arasında Antalya ise Antalya, Alaska ise Alaska... Götürsünler, hızlandırılmış dersi versinler! Futbolun f'sini bilmiyorlar. Tabii ne kadar öğrenirler, bence hakemlerimizde yetenek yok! Futbolu öğrenebileceklerini düşünmüyorum. Penaltı %100 penaltıydı! Nasıl bir istikrarsızlık bu? Hakemleri tartışmama şansımız yok!"

Nihat Kahveci Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrasında Merkez Hakem Kurulu'na seslendi: "Antalya ya da Alaska!"

Sıkça Sorulan Sorular

DERBİDE GOLLER KİMLERDEN GELMİŞTİ?
Fenerbahçe'nin tek sayısını Marco Asensio atarken, Beşiktaş ise Vaclav Cerny'nin (2) golleriyle zafere uzanmıştı.
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
