Nihat Kahveci Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrasında Merkez Hakem Kurulu'na seslendi: "Antalya ya da Alaska!"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinden 2-1 galip ayrıldı. Dev maçı yorumlayan Nihat Kahveci, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi özelinde hakem konusunu özellikle gündeme taşıdı ve Merkez Hakem Kurulu'nun ciddi bir eğitim vermesi gerektiğini belirtti.

"Derbi önemlidir dedik ama inanılmaz basit top kayıpları oldu. Orta sahada boşluklar oldu. Bireysel olarak felaket ötesi performanslar vardı ama bana göre özellikle ikinci yarıdaki girmiş olduğu pozisyonlarla ve son dakikada Vaclav Cerny'nin golüyle, hak eden takım Beşiktaş kazandı. Ne yalan söyleyeyim! Fenerbahçe'de tabii eksikler, cezalar, tatilde olanlar... Kulübe zayıftı. Hamle gücü yoktu ve Fenerbahçe'nin ilk değişikliğiyle de bunu gördük. Beşiktaş da durumu iyi değerlendirdi. Fenerbahçe'nin ön bölgesindeki performanslar çok kötüydü. Sarı lacivertli taraftarlar 'iyi ki Marco Asensio var' demiştir. Fenerbahçe'de Asensio gol attı ve maç 1-1 ile son dakikaya kadar geldi ya... İspanyol oyuncuya dua etmeleri lazım! Gerçekten çok klas bir oyuncu ve bugün o da olmasaydı, Fenerbahçe belki de rakip kaleye gidemezdi. Daha net üreten Beşiktaş'tı! Ama hakem, hakem, hakem! Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu alsın bu hakemleri ve devre arasında Antalya ise Antalya, Alaska ise Alaska... Götürsünler, hızlandırılmış futbol dersi versinler! Futbolun f'sini bilmiyorlar. Tabii ne kadar öğrenirler, bence hakemlerimizde yetenek yok! Futbolu öğrenebileceklerini düşünmüyorum. Penaltı %100 penaltıydı! Nasıl bir istikrarsızlık bu? Hakemleri tartışmama şansımız yok!"