Siirt merkezli 5 ilde dev operasyon: Uyuşturucu test sonuçlarını değiştiren şebekeye darbe

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki laboratuvarlarda pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarının para karşılığı negatif olarak değiştirildiği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

8'İ LABORATUVAR PERSONELİ 30 ŞÜPHELİ YAKALANDI!

Laboratuvarlarda sonuçları değiştirdikleri iddiasıyla 8 personel ile sonuçları değiştirilen 32 şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı. Siirt Emniyet Müdürlüğünce yürütülen teknik takip sonucu Siirt, İstanbul, İzmir, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 8'i hastane personeli 30 şüpheli yakalandı.

FİRARİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.