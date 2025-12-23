Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Asgari ücret geçici iş görmezlik rapor ücreti ne kadar oldu kaç TL?

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 27 zamla net 28 bin 75 TL olarak tespit edildi. Asgari ücret zammıyla birlikte birçok kalemde yeni ücretler de netleşirken geçici iş görmezlik rapor ücreti de araştırılan rakamlar arasında yer aldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 22:20
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 22:46

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı tamamlandı.

Toplantının ardından konuşan Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 27 ile brüt 33 bin 30 TL'ye, net olarak da 28 bin 75 TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

2026 GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK RAPOR ÜCRETİ NE KADAR?

Asgari ücretteki artış, , , Genel (GSS) primleri, askerlik ve doğum borçlanmaları, staj ücretleri, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi ile rapor paraları başta olmak üzere birçok ödeme kalemini doğrudan etkiliyor.

Asgari ücretli çalışanların aldığı geçici iş göremezlik ödemeleri de yeni ücretle birlikte arttı.

2026 yılı itibarıyla:

  • Ayakta tedavi rapor ücreti (günlük): 736,66 TL
  • Yatarak tedavi rapor ücreti (günlük): 552,50 TL
#sağlık sigortası
#zam
#asgari ücret
#işsizlik maaşı
#kıdem tazminatı
#Geçici Iş Göremezlik
#Ekonomi
