Asgari ücret geçici iş görmezlik rapor ücreti ne kadar oldu kaç TL?

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı tamamlandı.

Toplantının ardından konuşan Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 27 zam ile brüt 33 bin 30 TL'ye, net olarak da 28 bin 75 TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

2026 GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK RAPOR ÜCRETİ NE KADAR?

Asgari ücretteki artış, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, askerlik ve doğum borçlanmaları, staj ücretleri, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi ile rapor paraları başta olmak üzere birçok ödeme kalemini doğrudan etkiliyor.

Asgari ücretli çalışanların aldığı geçici iş göremezlik ödemeleri de yeni ücretle birlikte arttı.

2026 yılı itibarıyla: