16 bin TL'ye iPhone 17 satıyorlar! "Vietnam malı" yalanına inanıp paranızı yakmayın

Yurda kaçak yollarla sokulan iPhone 17 Pro Max modelleri, neredeyse ABD satış fiyatlarıyla alıcı buluyor. E-ticaret sitelerinde denetimsizce satılan modeller, kullanıcılar için ciddi mağduriyet riski taşımakta. İkinci el piyasasında ise 16 bin TL'ye kadar düşen bazı cihazların orijinalliği bilinmiyor.
Örnek vermek gerekirse Amerika fiyatını TL'ye çevirdiğimizde yaklaşık 52 bin liraya denk gelen iPhone 17 Pro Max modelinin kaçak versiyonları 55 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Üstelik satışların herkese açık e-ticaret siteleri üzerinden yapılması da vatandaşların tuzağa düşme riskini artırıyor.
NTV'nin haberine göre, kaçak cihazların ikinci el fiyatları 39 bin liraya, orijinalliği belirsiz olan "Vietnam malı" adı altında satılan ürünler ise 16 bin TL seviyelerine kadar düşüyor.
Apple Türkiye'nin internet sitesinde yer alan bilgilerde, iPhone 17'nin başlangıç fiyatı 77 bin 999 TL olarak açıklandı. Kalem kalem iPhone 17 ve 17 Pro modellerinin fiyatları şu şekilde:
Satın almayı düşündüğünüz cihazın yasal yollarla ülkeye girip girmediğini veya orijinal olup olmadığını teyit etmenizde fayda var. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Cihazınızın durumunu öğrenmenin en güvenli yolu e-Devlet üzerinden IMEI sorgulaması yapmaktan geçiyor.
Kontrol işlemini gerçekleştirmek için şu adımların izlenmesi gerekiyor: