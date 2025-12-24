Menü Kapat
Hava Durumu
14°
16 bin TL'ye iPhone 17 satıyorlar! "Vietnam malı" yalanına inanıp paranızı yakmayın

Yasa dışı yollarla ülkeye sokulan iPhone 17 modelleri, e-ticaret sitelerinde ABD satış fiyatlarına yakın rakamlarla satılıyor. Piyasada "Vietnam malı" olarak adlandırılan ve orijinalliği şüpheli olan cihazların fiyatı 16 bin TL'ye kadar düşerken, vatandaşların dolandırılma riski artıyor.

Yurda kaçak yollarla sokulan iPhone 17 Pro Max modelleri, neredeyse ABD satış fiyatlarıyla alıcı buluyor. sitelerinde denetimsizce satılan modeller, kullanıcılar için ciddi mağduriyet riski taşımakta. İkinci el piyasasında ise 16 bin TL'ye kadar düşen bazı cihazların orijinalliği bilinmiyor.

IPHONE 17 KAÇAKÇILIĞI ARTTI

Örnek vermek gerekirse Amerika fiyatını TL'ye çevirdiğimizde yaklaşık 52 bin liraya denk gelen iPhone 17 Pro Max modelinin kaçak versiyonları 55 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Üstelik satışların herkese açık e-ticaret siteleri üzerinden yapılması da vatandaşların tuzağa düşme riskini artırıyor.

16 bin TL'ye iPhone 17 satıyorlar! "Vietnam malı" yalanına inanıp paranızı yakmayın

NTV'nin haberine göre, kaçak cihazların ikinci el fiyatları 39 bin liraya, orijinalliği belirsiz olan "Vietnam malı" adı altında satılan ürünler ise 16 bin TL seviyelerine kadar düşüyor.

16 bin TL'ye iPhone 17 satıyorlar! "Vietnam malı" yalanına inanıp paranızı yakmayın

IPHONE 17 SERİSİNİN ORİJİNAL FİYATLARI

Apple Türkiye'nin internet sitesinde yer alan bilgilerde, iPhone 17'nin başlangıç fiyatı 77 bin 999 TL olarak açıklandı. Kalem kalem iPhone 17 ve 17 Pro modellerinin fiyatları şu şekilde:

  • iPhone 17 256 GB - 77 bin 999
  • iPhone 17 512 GB - 89 bin 999
  • iPhone Air 256 GB - 97 bin 999 TL
  • iPhone Air 512 GB - 109 bin 999
  • iPhone Air 1 TB: 121 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro 256 GB - 107 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro 512 GB - 119 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro 1 TB - 131 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro Max 256 GB - 119 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro Max 512 GB - 131 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro Max 1 TB - 143 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro Max 2 TB - 168 bin 999 TL

IPHONE'UN ORİJİNAL OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Satın almayı düşündüğünüz cihazın yasal yollarla ülkeye girip girmediğini veya orijinal olup olmadığını teyit etmenizde fayda var. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Cihazınızın durumunu öğrenmenin en güvenli yolu e-Devlet üzerinden sorgulaması yapmaktan geçiyor.

16 bin TL'ye iPhone 17 satıyorlar! "Vietnam malı" yalanına inanıp paranızı yakmayın

Kontrol işlemini gerçekleştirmek için şu adımların izlenmesi gerekiyor:

  • Telefonun arama ekranına gelerek *#06# tuşlaması yapın. Ekranda beliren numara cihazın bir nevi kimlik kartıdır.
  • Ardından e-Devlet'e giriş sağladıktan sonra arama çubuğuna "IMEI Sorgulama" yazarak ilgili hizmeti seçin.
  • Karşınıza çıkan ekrana, telefondan öğrendiğiniz numarayı eksiksiz girin.
  • Sorgulama sonucunda "İthalat yoluyla kaydedilen IMEI" minvalinde bir ibare görülüyorsa cihaz kayıtlıdır. Ancak "Kayıt dışı" uyarısı varsa telefonun kaçak veya kopya olma ihtimali yüksektir.
