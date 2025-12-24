Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Telefon almak isteyenlere rehber! İşte yeni asgari ücret ile alınabilecek en iyi 6 akıllı telefon

Aralık 24, 2025 14:55
1
Akıllı telefon

Milyonlarca çalışanın cevabını beklediği "Asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak?" sorusunun cevabı dün akşam itibarıyla netleşti. 2026 yılı net asgari ücret rakamı yüzde 27 zam ile 28 bin 75 TL olarak açıklandı.

2
akıllı telefonlar

Bu bağlamda da yeni asgari ücret ile satın alınabilecek en iyi akıllı telefonlar konusu araştırılmaya başlandı. Kafası karışanlar için bu soruyu cevapladık. İşte 28 bin 75 TL ile alınabilecek en iyi 6 telefon.

3
asgari ücret

28 bin 75 TL asgari ücret ile satın alınabilecek en iyi telefon modelleri listesine baktığımızda, yerli ve yabancı markalara ait birçok cihaz karşımıza çıkmakta.

4
TL banknot

Peki 2026 yılında asgari ücret ile hangi telefonları almak mantıklı? Teknik özellikleri ve fiyatları ile birlikte detaylı bir rehber hazırladık.

5
Redmi Note 14 Pro

1) REDMI NOTE 14 PRO (512 GB)

  • Ekran: 6,67 inç ekran boyutu, 2400 x 1080 piksel çözünürlük, AMOLED panel, 120Hz yenileme hızı, 1800 nit tepe parlaklık
  • İşlemci: MediaTek Helio G100-Ultra
  • Kamera: 32 Megapiksel ön kamera, 200 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı sensör, 2 Megapiksel makro sensör
  • Depolama ve RAM: 12 GB RAM + 512 GB depolama
  • Fiyat: 19 bin 199 TL

6
POCO X7 Pro

2) POCO X7 PRO (512 GB)

  • Ekran: 6,67 inç ekran çözünürlüğü, 27127 x 1220 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3200 nit tepe parlaklık
  • İşlemci: Dimensity 8400-Ultra
  • Kamera: 50 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 20 Megapiksel ön kamera
  • Depolama ve RAM: 12 GB RAM + 512 GB depolama
  • Fiyat: 23 bin TL

7
Samsung Galaxy A55 5G

3) SAMSUNG GALAXY A55 5G (128 GB)

  • Ekran: 6,4 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık
  • İşlemci: Samsung Exynos 1380
  • Kamera: 50 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel geniş açılı kamera, 5 Megapiksel makro kamera, 32 Megapiksel ön kamera
  • Depolama ve RAM: 8 GB RAM + 128 GB depolama
  • Fiyat: 22 bin 499 TL

8
Samsung Galaxy S21 FE

4) SAMSUNG GALAXY S21 FE (128 GB)

  • Ekran: 6,4 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, AMOLED panel
  • İşlemci: Snapdragon 888
  • Kamera: 12 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı sensör + 8 Megapiksel telefoto lens
  • Depolama ve RAM: 8 GB RAM + 128 GB depolama
  • Fiyat: 25 bin TL

9
TECNO Camon 30 Pro 5G

5) TECNO CAMON 30 PRO 5G

  • Ekran: 6,78 inç ekran boyutu, 1080 x 2436 piksel çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, AMOLED panel
  • İşlemci: MediaTek Dimensity 8200
  • Kamera: 50 Megapiksel ana kamera + 50 Megapiksel geniş açılı sensör + 50 Megapiksel derinlik sensörü
  • Depolama ve RAM: 12 GB RAM + 512 GB depolama
  • Fiyat: 25 bin 799 bin TL

10
OnePlus Nord 3

6) ONEPLUS NORD 3 (256 GB)

  • Ekran: 6,74 inç ekran boyutu, 1240 x 2772 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, AMOLED panel
  • İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
  • Kamera: 50 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel geniş açılı sensör + 2 Megapiksel makro lens
  • Depolama ve RAM: 16 GB RAM + 256 GB depolama
  • Fiyat: 25 bin 999 bin TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.