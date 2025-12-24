Antalyaspor'un eski golcüsü için 200 milyon Sterlin transfer bedeli!

Kategoriler
Antalyaspor'un eski yıldızı Haji Wright, İngiltere'de ses getirmeye başladı. Halihazırda Coventry City'nin en önemli isimlerinden biri olarak dikkat çeken Amerikalı forvet, West Ham United'ın transfer listesine eklendi ama görüşmeler ilerlemedi.
West Ham United'ın Haji Wright'ın bonservisini sorduğu süreçte, Coventry City flaş bir cevap verdi ve 27 yaşındaki golcüsü için 200 milyon Sterlin talep etti! West Ham, bu istekle birlikte görüşmelerden çekildi.
Championship ekibiyle bu sezon 20 maça çıkan Haji Wright, 9 gol ile 2 asistlik önemli bir katkı sağladı.