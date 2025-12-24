Menü Kapat
14°
 Burak Ayaydın

Antalyaspor'un eski golcüsü için 200 milyon Sterlin transfer bedeli!

Antalyaspor'daki başarılı performanslarının ardından Coventry City'ye transfer olan Haji Wright, an itibarıyla 200 milyon Sterlinlik bir transfer pazarlığına sebep oldu. Zira Telegraph'ın haberine göre Championship ekibi, Haji Wright'ın transfer olmaması için adeta tüm kartlarını oynadı.

Antalyaspor'un eski golcüsü için 200 milyon Sterlin transfer bedeli!
Antalyaspor'un eski yıldızı Haji Wright, İngiltere'de ses getirmeye başladı. Halihazırda Coventry City'nin en önemli isimlerinden biri olarak dikkat çeken Amerikalı forvet, West Ham United'ın transfer listesine eklendi ama görüşmeler ilerlemedi.

Antalyaspor'un eski golcüsü için 200 milyon Sterlin transfer bedeli!

HAJI WRIGHT TRANSFERİ İÇİN 200 MİLYON STERLIN

West Ham United'ın Haji Wright'ın bonservisini sorduğu süreçte, Coventry City flaş bir cevap verdi ve 27 yaşındaki golcüsü için 200 milyon Sterlin talep etti! West Ham, bu istekle birlikte görüşmelerden çekildi.

Antalyaspor'un eski golcüsü için 200 milyon Sterlin transfer bedeli!

HAJI WRIGHT VE COVENTRY CITY PERFORMANSI

Championship ekibiyle bu sezon 20 maça çıkan Haji Wright, 9 gol ile 2 asistlik önemli bir katkı sağladı.

HAJI WRIGHT ANTALYASPOR'DAN NE KADAR BEDELLE AYRILMIŞTI?
Coventry City, Haji Wright için Antalyaspor'a 9 milyon Euro bonservis ödemiş ve sonraki satıştan da %20 pay vermişti.
