Antalyaspor'un eski golcüsü için 200 milyon Sterlin transfer bedeli!

Antalyaspor'un eski yıldızı Haji Wright, İngiltere'de ses getirmeye başladı. Halihazırda Coventry City'nin en önemli isimlerinden biri olarak dikkat çeken Amerikalı forvet, West Ham United'ın transfer listesine eklendi ama görüşmeler ilerlemedi.

HAJI WRIGHT TRANSFERİ İÇİN 200 MİLYON STERLIN

West Ham United'ın Haji Wright'ın bonservisini sorduğu süreçte, Coventry City flaş bir cevap verdi ve 27 yaşındaki golcüsü için 200 milyon Sterlin talep etti! West Ham, bu istekle birlikte görüşmelerden çekildi.

HAJI WRIGHT VE COVENTRY CITY PERFORMANSI

Championship ekibiyle bu sezon 20 maça çıkan Haji Wright, 9 gol ile 2 asistlik önemli bir katkı sağladı.