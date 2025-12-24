Samsunspor Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması ilk hafta maçları devam ediyor. B Grubu’nda yer alan Samsunspor ile Eyüpspor, sezonun bu etabındaki ilk maçlarına Samsun’da çıkacak.

SAMSUNSPOR - EYÜPSPOR NEREDE İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda oynanacak Samsunspor ile Eyüpspor arasındaki karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak ve televizyon ile internet üzerinden takip edilebilecek.

Uydu yayınına ek olarak A Spor’un resmi internet adresi üzerinden de canlı yayın yapılacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, hem televizyon hem de online yayın seçeneklerinden yararlanabilecek.

SAMSUNSPOR - EYÜPSPOR MAÇ KADROSU

Samsunspor - Eyüpspor maç kadrosu açıklandı:

Samsunspor 11: Posiadala, Tomasson, Drongelen, Borevkovic, Mendes, Holse, Makoumbou, Soner, Tahsin, Emre, Mouandilmadji.

Eyüpspor 11: Jankat, Talha, Gilbert Mendy, Berhan Kutlay, Ömer Ahmet, Deniz Salih, Sadia, Ömer Bedir, Metehan, Ömer Efe, Eren.

A Spor üzerinden canlı yayınlanacak olan Samsunspor Eyüpspor karşılaşması için güncel frekans bilgileri paylaşıldı. Uydu yayını için frekans 12053 Mhz, sembol oranı 27500, polarizasyon H ve FEC değeri 5/6 olarak açıklandı.

Ayrıca A Spor, Digiturk 88, Tivibu 81, D-Smart 80 ve Kablo TV 142 ile 143. kanallar üzerinden de izlenebilecek. Samsunspor Eyüpspor maçı, A Spor’un resmi internet adresinden de canlı yayınlanacak.