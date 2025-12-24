Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Samsunspor Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

A Spor canlı yayın Samsunspor Eyüpspor maçı ile ekranlara gelecek. Samsunspor - Eyüpspor maç kadrosu açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda ilk hafta maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Samsunspor, grup aşamasındaki ilk sınavında sahasında Eyüpspor’u konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda yapılacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve futbolseverlerle canlı yayın aracılığıyla buluşacak. İşte Samsunspor Eyüpspor canlı yayın bilgileri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Samsunspor Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 19:40
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 19:42

’nda grup aşaması ilk hafta maçları devam ediyor. B Grubu’nda yer alan ile , sezonun bu etabındaki ilk maçlarına Samsun’da çıkacak.

Samsunspor Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

SAMSUNSPOR - EYÜPSPOR NEREDE İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda oynanacak Samsunspor ile Eyüpspor arasındaki karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak ve televizyon ile internet üzerinden takip edilebilecek.

Samsunspor Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Uydu yayınına ek olarak A Spor’un resmi internet adresi üzerinden de yapılacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, hem televizyon hem de online yayın seçeneklerinden yararlanabilecek.

Samsunspor Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

SAMSUNSPOR - EYÜPSPOR MAÇ KADROSU

Samsunspor - Eyüpspor maç kadrosu açıklandı:

Samsunspor 11: Posiadala, Tomasson, Drongelen, Borevkovic, Mendes, Holse, Makoumbou, Soner, Tahsin, Emre, Mouandilmadji.

Eyüpspor 11: Jankat, Talha, Gilbert Mendy, Berhan Kutlay, Ömer Ahmet, Deniz Salih, Sadia, Ömer Bedir, Metehan, Ömer Efe, Eren.

Samsunspor Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

A SPOR CANLI İZLE

A Spor, Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı olarak izleyiciyle buluşturan yayıncı kanal olarak bu karşılaşmayı da ekranlara taşıyacak. Samsunspor ile Eyüpspor arasındaki mücadele, uydu yayını üzerinden kesintisiz şekilde aktarılacak.

Kanalın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak canlı yayın sayesinde karşılaşma, farklı platformlardan da izlenebilecek. Yayın bilgileri ve saat detayları doğrultusunda maç, aynı anda birden fazla seçenekle futbolseverlere sunulacak.

Samsunspor Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

SAMSUNSPOR EYÜPSPOR HANGİ KANALDA?

Samsunspor ile Eyüpspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçı A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, bu akşam saat 20.30’da başlayacak.

Samsunspor Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Samsunspor Eyüpspor maçını takip etmek isteyen izleyiciler, A Spor’un uydu yayınına ek olarak dijital yayın seçeneklerinden de yararlanabilecek. Karşılaşmanın yayın adresi resmi olarak A Spor olarak duyuruldu.

Samsunspor Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

A SPOR SAMSUNSPOR EYÜPSPOR MAÇI İZLE

A Spor üzerinden canlı yayınlanacak olan Samsunspor Eyüpspor karşılaşması için güncel frekans bilgileri paylaşıldı. Uydu yayını için frekans 12053 Mhz, sembol oranı 27500, polarizasyon H ve FEC değeri 5/6 olarak açıklandı.

Ayrıca A Spor, Digiturk 88, Tivibu 81, D-Smart 80 ve Kablo TV 142 ile 143. kanallar üzerinden de izlenebilecek. Samsunspor Eyüpspor maçı, A Spor’un resmi internet adresinden de canlı yayınlanacak.

ETİKETLER
#Futbol
#samsunspor
#eyüpspor
#canlı yayın
#ziraat türkiye kupası
#A Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.