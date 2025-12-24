Burdur'da yolcu otobüsüne yaptığıyla ekipleri harekete geçirdi! İşte cezası

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burdur'un Bucak ilçesinde, yolcu otobüsü ve diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

PARA CEZASI UYGULANDI

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu sürücü tespit edilerek, tehlikeli şerit değiştirme, en soldaki şeridi sürekli işgal etme, trafik kurallarına uymamak, gereksiz ve tehlikeli ani yavaşlama, tedbirsiz ve saygısız araç kullanımı, emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak maddeleri çerçevesinde trafik idari para cezası uygulandı.

EHLİYETİ ALINDI

100 ceza puanına ulaşması sebebiyle sürücü belgesi, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2 ay süreyle geçici olarak geri alındı.