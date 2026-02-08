Samsun'da Trabzonspor takım otobüsünü taşlayan 6 kişi gözaltında

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında zirve hesapları yapan Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.
Ancak mücadele öncesi yaşanan olaylar maçın önüne geçti. Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Trabzonspor takım otobüsünün taşlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Trabzonspor takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla maçın ardından stat çıkışında yaşları küçük 6 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, kimlik tespiti ve ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.