Samsunspor-Trabzonspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Karadeniz'deki futbol akşamında, Samsunspor ile Trabzonspor karşılaşıyor. Hakem Alper Akarsu'nun düdük çalacağı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve puan tablosunun ilk sıralarına doğrudan etki edecek.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Satka, Drongelen, Zeki, Logi Thomasson, Ntcham, Makoumbou, Holse, Jaures Assoumou, Elayis, Ndiaye.

https://x.com/Samsunspor/status/2019840698971812035?s=20

Trabzonspor: Onana, Pina, Chibuike, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Mustafa, Muçi, Augusto, Onuachu.

https://x.com/Trabzonspor/status/2019878792265953351?s=20

TRABZONSPOR'DA KRİTİK EKSİK: SAMSUNSPOR'DA İSE KADRO TEZATI

Bordo mavililerde Oleksandr Zubkov, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Diğer taraftaysa kırmızı beyazlılar; Trabzonspor'a karşı Bedirhan Çetin, Ali Diabate, Afonso Sousa, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly'den faydalanamayacak.

KARADENİZ'DE DERBİ HEYECANI

Ligin iki güçlü takımının karşılaşacağı gecede, Karadeniz'de derbi heyecanı yaşanacak. İlave olarak da zorlu maç, üst sıraları hedefleyen iki ekip için de önemli bir eşik olacak.

SAMSUNSPOR SON MAÇLARDA TRABZONSPOR'A KARŞI ÜSTÜN!

Trabzonspor, Samsunspor ile ligde oynadığı son 4 müsabakadan galibiyet elde edemedi. Bordo mavili takım, söz konusu maçlardan ikişer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı.

https://x.com/Samsunspor/status/2019803402587279474?s=20