Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Samsunspor-Trabzonspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında, Samsunspor ve Trabzonspor sahaya çıkıyor. Karadeniz'deki zorlu maça dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Samsunspor-Trabzonspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Burak Ayaydın
06.02.2026
07.02.2026
Karadeniz'deki futbol akşamında, Samsunspor ile Trabzonspor karşılaşıyor. Hakem Alper Akarsu'nun düdük çalacağı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve puan tablosunun ilk sıralarına doğrudan etki edecek.

Samsunspor-Trabzonspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Satka, Drongelen, Zeki, Logi Thomasson, Ntcham, Makoumbou, Holse, Jaures Assoumou, Elayis, Ndiaye.

https://x.com/Samsunspor/status/2019840698971812035?s=20

Trabzonspor: Onana, Pina, Chibuike, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Mustafa, Muçi, Augusto, Onuachu.

https://x.com/Trabzonspor/status/2019878792265953351?s=20

TRABZONSPOR'DA KRİTİK EKSİK: SAMSUNSPOR'DA İSE KADRO TEZATI

Bordo mavililerde Oleksandr Zubkov, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Diğer taraftaysa kırmızı beyazlılar; Trabzonspor'a karşı Bedirhan Çetin, Ali Diabate, Afonso Sousa, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly'den faydalanamayacak.

Samsunspor-Trabzonspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

KARADENİZ'DE DERBİ HEYECANI

Ligin iki güçlü takımının karşılaşacağı gecede, Karadeniz'de derbi heyecanı yaşanacak. İlave olarak da zorlu maç, üst sıraları hedefleyen iki ekip için de önemli bir eşik olacak.

Samsunspor-Trabzonspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

SAMSUNSPOR SON MAÇLARDA TRABZONSPOR'A KARŞI ÜSTÜN!

Trabzonspor, Samsunspor ile ligde oynadığı son 4 müsabakadan galibiyet elde edemedi. Bordo mavili takım, söz konusu maçlardan ikişer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı.

https://x.com/Samsunspor/status/2019803402587279474?s=20

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR FENERBAHÇE'DEN KİMİ İSTEMİŞTİ?
Karadeniz devi, transferin son gününe kadar Oğuz Aydın için nabız yoklamış ama olumlu bir gelişme yaşanmamıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor başkanlığı için Nevzat Aydın'dan olay sözler: "Bakanları arayamam"
Transferde en çok para harcayan Süper Lig kulüpleri: Listede şaşırtan rakamlar!
