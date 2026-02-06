Trabzonspor başkanlığı için Nevzat Aydın'dan olay sözler: "Bakanları arayamam"

Nevzat Aydın'dan Trabzonspor camiasına açıklamalar geldi. Başarılı iş insanı, Trabzonspor özelinde çok net mesajlar verdi ve başkanlığa talip olmadığını duyurdu.

NEVZAT AYDIN'DAN TRABZONSPOR BAŞKANLIĞINA DAİR OLAY SÖZLER

Trabzonspor hakkında açıklama yayınlayan Nevzat Aydın, "Arkadaşlar, görüyorum ve okuyorum yazdıklarınızı. Bugünlerde benim Trabzonspor Başkanı olmamla ilgili yine bir teveccüh başlamış; ancak aynen daha önce ifade ettiğim yerde ve durumdayım. Benim Başkan olmamın Trabzonspor'a faydası olacağını hissettiğim an taşın altına elimi koyarım ama bu durumdan çok uzaktayız. Ben transfer için Cumhurbaşkanı'nı veya bakanları arayamam, devletten arazi arsa tahsisi için uğraşamam, borsa tarafında sermaye artırımı kurgulayıp yatırımcıları mağdur etme pahasına kulübe kaynak bulamam, oyunculara limite takıldığımdan açıktan para ödeyemem, benden sonra 'tufan' kafası ile şampiyon olabilmek için deli gibi borçlanamam vs. Yanlış anlamayın bunları herkes yapıyor diye demiyorum ve hatta yapan Başkanlara da pek bir serzenişim yok - dünkü Fenerbahçe tweetim daha çok Fenerbahçe'nin ağzından düşürmediği 'yapı' ve bize yaptığı 'hükümetin takımı' göndermelerineydi. Türk Futbolu'nun geldiği durum çerçevesinde hepsi iyi niyetle ellerinden geleni yapıyorlar kulüpleri için. Ayrıca Trabzonspor Başkanı arkadaşım sevgili Ertuğrul Doğan'a da desteğim aynen devam ediyor. Giydiği gerçekten 'Ateşten Gömlek'." dedi.

TRABZONSPOR'DA SEÇİM SÜRECİ Mİ VAR?

Camiada birtakım eleştiri sesleri yükselse de şu an için başkan Ertuğrul Doğan'ın, güvenoyu daha fazla görülüyor.