Ahmed Kutucu ile çarpışan İsa Doğan'da kırıklar tespit edildi. İstanbulspor, 26 yaşındaki kalecinin tedavi sürecinin başladığını açıkladı.
"Profesyonel futbolcumuz İsa Doğan, Galatasaray–İstanbulspor karşılaşmasında yaşanan çarpışma sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuzda kompleks yüz kırıkları tespit edilmiştir. Acıbadem Maslak Hastanesi’nde gerçekleştirilen kontrollerin ardından, ilgili branşların katılımıyla başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."
Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftadaki mücadelesinde; Galatasaray ve İstanbulspor karşılaşmış, sarı kırmızılılar 3-1 galip gelmişti.