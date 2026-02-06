Menü Kapat
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Galatasaray ara transfer dönemini 5 takviyeyle kapatıyor

Galatasaray, ara transfer döneminde toplam 5 oyuncuyu kadrosuna kattı ve yaklaşık 9,35 milyon euro'luk transfer harcaması yaptı.

Galatasaray ara transfer dönemini 5 takviyeyle kapatıyor
Serhat Yıldız
06.02.2026
16:48
06.02.2026
16:57

Futbolda ara transfer ve tescil dönemi bugün sona eriyor. Galatasaray, 2026 Ocak–Şubat dönemini 5 yeni oyuncu transferiyle tamamladı. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek liderliğinde, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun yürüttüğü süreçte sarı-kırmızılı kulüp, bonservisli ve kiralık anlaşmalarla kadrosunu güçlendirdi.

Galatasaray ara transfer dönemini 5 takviyeyle kapatıyor

Transfer döneminde Renato Nhaga, Casa Pia'dan 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katıldı. Noa Lang, Napoli’den 2 milyon euro kiralama bedeliyle transfer edilirken, Sacha Boey Bayern Münih’ten 500 bin euro karşılığında kiralandı. Can Armando Güner, Borussia Mönchengladbach U19 takımından 350 bin euro bonservisle alınırken, Yáser Asprilla Girona’dan kiralık olarak kadroya dahil edildi. Asprilla’nın yıllık kira bedelinin yaklaşık 1,2 milyon euro olduğu bildirildi.

Kulüp tarafından yapılan planlama doğrultusunda transferlerin toplam maliyeti yaklaşık 9,35 milyon euro olarak kaydedildi. Bonservisle alınan oyuncuların satın alma ve sözleşme haklarının Galatasaray’da bulunması, kulübün kadro yapılanmasını uzun vadeli olarak şekillendirmesine imkân sağladı.

Ara transfer döneminde yapılan bu hamlelerle Galatasaray, sezonun ikinci yarısına genişleyen kadro yapısıyla girmeyi hedefliyor. Sarı Kırmızı Yönetim transfer stratejisi kapsamında, maliyet kontrolü ve kadroya doğrudan katkı sağlayacak oyuncular tercih etti.

Galatasaray'ın Avrupa kadrosu belli oldu! Kadroya eklenen 3 isim açıklandı
