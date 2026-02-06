Galatasaray'ın Avrupa kadrosu belli oldu! Kadroya eklenen 3 isim açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının sona ermesinin ardından gözler son 16 play-off turu maçlarına çevrilmiş durumda. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, lig etabını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırmayı başarmıştı.

Galatasaray, gerçekleştirilen kura çekiminin ardından son 16 play-off turunda İtalya ekibi Juventus ile eşleşmişti. Galatasaray ile Juventus, turun ilk maçında 17 Şubat Salı günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Turun rövanş mücadelesi ise 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

GALATASARAY'IN KADROSU AÇIKLANDI

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu maçları öncesi UEFA'nın kulüplere verdiği kadro bildirim süresi geçtiğimiz gece saatlerinde sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray'ın da UEFA'ya bildirdiği kadro belli oldu.

Sarı-kırmızılılarda daha önce listede olmayan Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey kadroya dahil etti. Takımdan ayrılan Berkan Kutlu ile Yusuf Demir'in yanı sıra sakatlığı süren Arda Ünyay ve bahis soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan Metehan Baltacı ise kadrodan çıkarılan isimler oldu.

Üç değişiklik hakkı bulunan Galatasaray, yeni transferler Renato Nhaga ve Can Armando Güner'i ise kadroya almadı.

Galatasaray'ın UEFA kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şeni Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2019714190462861330