12°
Okan Buruk'tan beklenmedik hamle! Yeni transferler için plan belli oldu: Dikkat çeken Noa Lang kararı!

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray’da transfer hareketliliği devam ederken, gözler sahadaki dizilişe çevrildi. Sacha Boey’un dönüşü ve yeni takviyelerin ardından teknik direktör Okan Buruk’un as kadrosu şekillenirken, Noa Lang için ise kritik bir karar verildi. İşte detaylar...

'de üst üste 4. şampiyonluğunu isteyen ve Avrupa’da başarı hedefleyen , transfer dönemine damga vuran hamlelerin ardından saha içi dizilişini de güncelliyor.

Okan Buruk'tan beklenmedik hamle! Yeni transferler için plan belli oldu: Dikkat çeken Noa Lang kararı!

Kadrosunu güçlendirmek için titiz bir operasyon yürüten yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksikleri giderirken, 'un taktik tahtasında büyük bir değişim yaşanıyor.

Okan Buruk'tan beklenmedik hamle! Yeni transferler için plan belli oldu: Dikkat çeken Noa Lang kararı!

YENİ TRANSFERLERE "DİREKT 11" VİZESİ

Sarı-kırmızılı camiada en büyük heyecan kuşkusuz eski yıldız ’un yuvaya dönüşüyle yaşandı. Taraftarın sevgilisi haline gelen Fransız sağ bekin ardından gözler, takıma katılan diğer isimlere çevrildi.

Okan Buruk'tan beklenmedik hamle! Yeni transferler için plan belli oldu: Dikkat çeken Noa Lang kararı!

Sabah'ın haberine göre; Tecrübeli çalıştırıcı Okan Buruk, fiziksel durumlarını yakından takip ettiği Sacha Boey ve yeni hücum silahı Noa Lang’ı doğrudan ilk 11’e monte etme kararı aldı. Takımın enerjisini yükseltmeyi hedefleyen deneyimli çalıştırıcı, bu iki ismi ana planının merkezine koydu.

Okan Buruk'tan beklenmedik hamle! Yeni transferler için plan belli oldu: Dikkat çeken Noa Lang kararı!

NOA LANG İÇİN SÜRPRİZ ROL

Haberin en dikkat çeken detayı ise Hollandalı yıldız Noa Lang’ın pozisyonuyla ilgili. Asıl bölgesi sol kanat olan ancak çok yönlü oyun yapısıyla bilinen Lang için Okan Buruk'un farklı bir planı var. Buruk'un, 26 yaşındaki oyuncuyu 10 numara bölgesinde görevlendirmek için özel çalışmalar yaptığı ve hücum organizasyonlarını Lang üzerinden şekillendirmeyi planladığı öğrenildi.

Okan Buruk'tan beklenmedik hamle! Yeni transferler için plan belli oldu: Dikkat çeken Noa Lang kararı!

ASPRILLA VE NHAGA HAMLE OYUNCUSU OLACAK

Transferin diğer halkaları olan genç yetenekler Asprilla ve Nhaga için ise strateji biraz daha farklı işleyecek. Okan Buruk'un bu iki ismi şu aşamada destek gücü olarak gördüğü ve maçların gidişatına göre yedek kulübesinden oyuna dahil ederek takıma dinamizm katmayı hedeflediği belirtiliyor.

Okan Buruk'tan beklenmedik hamle! Yeni transferler için plan belli oldu: Dikkat çeken Noa Lang kararı!
