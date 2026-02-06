Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de forvet transferi! Tedesco istedi, Başkan Saran keseyi açtı: Brezilyalı yıldız golcü geliyor!

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe'de forvet hattı sil baştan kuruluyor. Ayrılan isimlerin yerini doldurmak için harekete geçen yönetim, teknik direktör Tedesco'nun onay verdiği Sambacı golcü için servet değerinde bir teklifle kulübünün kapısını çaldı. İşte detaylar...

'de ocak döneminin kapanmasına saatler kala ’de kritik bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de forvet transferi! Tedesco istedi, Başkan Saran keseyi açtı: Brezilyalı yıldız golcü geliyor!

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren sarı-lacivertliler, santrfor bölgesinde oluşan boşluğu dünyaca ünlü bir yıldızla doldurmaya hazırlanıyor. Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri vedaları sonrası "nokta atışı" bir isim arayan yönetim, rotayı Güney Amerika'ya kırdı.

Fenerbahçe'de forvet transferi! Tedesco istedi, Başkan Saran keseyi açtı: Brezilyalı yıldız golcü geliyor!

MARCOS LEONARDO DEFTERİ KAPANDI

Tecrübeli çalıştırıcı Tedesco'nun sistemine en çok yakıştırılan isimlerden biri olan Suudi ekibi Al-Hilal’de forma giyen Marcos Leonardo için yapılan pazarlıklar çıkmaza girdi. Suudi ekibinin 40 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu ve yüksek bonservis talebi, Fenerbahçe yönetiminin geri adım atmasına neden oldu. Bu gelişme üzerine listedeki "B planı" devreye sokuldu.

Fenerbahçe'de forvet transferi! Tedesco istedi, Başkan Saran keseyi açtı: Brezilyalı yıldız golcü geliyor!

YENİ HEDEF: YURİ ALBERTO

ESPN muhabiri Pedro Ramiro’nun haberine göre; Fenerbahçe, Corinthians’ın 24 yaşındaki milli forveti Yuri Alberto için resmen harekete geçti.

Fenerbahçe'de forvet transferi! Tedesco istedi, Başkan Saran keseyi açtı: Brezilyalı yıldız golcü geliyor!

25 MİLYON EURO + FUTBOLCU TAKASI!

Daha önce yapılan 18 milyon Euro’luk ilk teklifi düşük bulan Brezilya devine, sarı-lacivertli kurmaylar reddedilmesi güç bir teklifle gidiyor. Fenerbahçe’nin yeni planı: 25 milyon Euro bonservis bedeli ve kadrodan bir oyuncunun takas yoluyla verilmesi. Henüz resmiyete dökülmeyen bu teklifin, birkaç saat içinde Corinthians yönetimine iletileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de forvet transferi! Tedesco istedi, Başkan Saran keseyi açtı: Brezilyalı yıldız golcü geliyor!

GOL MAKİNESİNİN KARİYER KARNESİ

Brezilya Milli Takımı formasını 1, U23 milli takım formasını 2, U17 formasını 12 kez giyen Yuri Alberto, Santos altyapısından yetiştikten sonra 2020'de Internacional'e transfer oldu ve 2022'de 25 milyon Euro bonservisle Zenit'e imza attı. Alberto, 2023'te Corinthians'a bedelsiz transfer oldu. 24 yaşındaki oyuncu, Corinthians formasıyla bu sezon çıktığı 6 maçta 3 gol attı. Corinthians'ta çıktığı toplam 212 maçta ise 79 gol atıp 21 asist yaptı. Kısa süren ve savaş nedeniyle sona eren Zenit macerasında ise 15 maçta 6 gol atıp 4 asist yaptı.

Fenerbahçe'de forvet transferi! Tedesco istedi, Başkan Saran keseyi açtı: Brezilyalı yıldız golcü geliyor!
