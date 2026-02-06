Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA listesi! 2026 Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı mı?

Avrupa kupalarında lig aşamasının tamamlanmasının ardından temsilcilerimiz için kadro güncelleme süreci resmen başladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Konferans Ligi’nde yer alan Samsunspor için belirlenen takvim doğrultusunda UEFA’ya yapılacak bildirimler bekleniyor.

UEFA KADRO BİLDİRİMİ SON GÜN NE ZAMAN 2026?

Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar için kadro güncelleme süreci 2025-2026 sezonunda 5 Şubat Perşembe günü saat 23.59’da sona erdi. Bu tarihe kadar kulüplerin, listelerine ekleyecekleri ya da listeden çıkaracakları isimleri UEFA’ya resmi olarak bildirmesi gerekiyordu. Süre dolduktan sonra herhangi bir değişiklik yapılamayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde lig aşamalarının ardından oynanacak son 16 play-off turu öncesinde bu bildirimler büyük önem taşıyor. Takımların Avrupa kadrolarında en fazla 3 değişiklik yapma hakkı bulunuyor ve bu hak yalnızca belirlenen süre içinde kullanılabiliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi için güncel listesinde kaleciler bölümünde Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç ve Enes Büyük yer alıyor. Savunma hattında Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Yusuf Kahraman, Wilfried Singo ve Arda Ünyay bulunuyor. Orta saha listesinde ise Gabriel Sara, Leroy Sané, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Ege Araç, Eyüp Karasu, Furkan Koçak ve Mario Lemina yer alıyor.

Forvet hattında Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ada Yüzgeç ve Çağrı Balta kadroda yer alan isimler yer almakta. Sarı-kırmızılı ekip, ara transfer döneminde Renato Nhaga, Yáser Asprilla, Noa Lang, Sacha Boey ve Can Armando Güner’i kadrosuna kattı ve bu isimlerin hangilerinin UEFA listesine dahil edilip edilmeyeceği bildirim süreci sonrası belli olacak.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU 2026

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi listesinde kaleciler arasında Tarık Çetin, Ederson, Engin Can Biterge ve Hulusi Ceylan bulunuyor. Savunmada Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nélson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen ve Boran Eligüzel yer alıyor. Orta sahada ise Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Álvarez, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Yasir Boz ve Talisca kadroya yazılı isimler arasında.

Forvet hattında Kerem Aktürkoğlu, Jhon Durán, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Alaettin Ekici yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde N'Golo Kanté, Mattéo Guendouzi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Mert Günok’u renklerine bağladı. UEFA’ya yapılacak son bildirimle birlikte bu oyunculardan hangilerinin Avrupa listesine ekleneceği belli olacak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE UEFA KADRO BİLDİRİMİ İÇİN SON GÜN DOLDU

Galatasaray ve Fenerbahçe için UEFA kadro bildiriminde geri sayım sona erdi. Her iki kulüp de Avrupa kupalarında yoluna devam ederken, lig aşamasının ardından oynanacak play-off maçları öncesinde listelerini güncelledi. Bildirim süresinin sona ermesiyle birlikte kadrolar kesinlik kazanacak.

Türkiye’de ara transfer dönemi 2 Ocak ile 6 Şubat 2026 tarihleri arasında devam ederken, Avrupa’nın 5 büyük ligi olan Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa’da kış transfer dönemi sona erdi. Bu süreçte yapılan transferlerin Avrupa kadrolarına yansıması yalnızca UEFA’nın belirlediği takvim çerçevesinde mümkün olacak.