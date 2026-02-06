Menü Kapat
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'dan transferin son gününde forvet operasyonu! Milli golcü için anlaşma sağlandı: Icardi'nin yerine geliyor!

Ara transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Galatasaray, A Milli Takım’ın parlayan yıldızı için düğmeye bastı. Mauro Icardi sonrası forvet hattını sağlama almak isteyen yönetim, Portekiz devinin kapısını çaldı. İşte detaylar...

Trendyol devi , transferin son günlerinde operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'dan transferin son gününde forvet operasyonu! Milli golcü için anlaşma sağlandı: Icardi'nin yerine geliyor!

Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda forvet rotasyonunu genç ve milli bir isimle güçlendirmek isteyen yönetim, rotayı Portekiz'e kırdı. Hedefteki isim için uzun süredir direnen Portekiz kulübü, sonunda sarı-kırmızılıların teklifine "evet" noktasına geldi.

Galatasaray'dan transferin son gününde forvet operasyonu! Milli golcü için anlaşma sağlandı: Icardi'nin yerine geliyor!

HEDEF: DENİZ GÜL

Sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında yer alan Deniz Gül için kulübü ilk görüşmelerde 10 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli belirlemişti. Ancak Galatasaray yönetiminin kararlı tutumu ve döneminin sonuna yaklaşılması, Portekiz ekibine geri adım attırdı. Yapılan son görüşmelerin ardından talep edilen rakam 7.5 milyon Euro seviyesine kadar çekildi.

Galatasaray'dan transferin son gününde forvet operasyonu! Milli golcü için anlaşma sağlandı: Icardi'nin yerine geliyor!

SEZON KARNESİ

A Milli Takım Teknik direktörü Vincenzo Montella’nın en güvendiği isimlerden biri olan Deniz Gül, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. 21 yaşındaki golcü oyuncu, Porto formasıyla bu sezon çıktığı 25 resmi maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek kalitesini ispatladı.

Galatasaray'dan transferin son gününde forvet operasyonu! Milli golcü için anlaşma sağlandı: Icardi'nin yerine geliyor!
