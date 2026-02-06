Yuri Alberto kaç yaşında nereli? Fenerbahçe’ye maliyeti merak ediliyor

Forvet transferinde çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündeme Brezilyalı Yuri Alberto'nun geldiği öne sürüldü.

İddialara göre; Fenerbahçe, 25 milyon Euro net bonservis ve 5 milyon Euro bonusları kapsayan toplam 30 milyon Euro’luk çarpıcı bir paket hazırladı.

YURI ALBERTO KAÇ YAŞINDA?

Yuri Alberto Monteiro da Silva 18 Mart 2001 tarihinde, São José dos Campos'taki Vila Cristina'nın kuzey semtinde dünyaya geldi. Yuri Alberto olarak tanınan, Corinthians ve Brezilya milli takımında forvet olarak görev yapan Brezilyalı bir futbolcudur.

YURI ALBERTO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Alberto, 2013 yılında on iki yaşındayken Santos'un altyapısına katıldı. 2018 sezonunda sınırlı sayıda maçta forma giyen Yuri Alberto, 2019'da Jorge Sampaoli yönetiminde yalnızca iki kez sahaya çıkabildi . Mart 2020'de yeni teknik direktör Jesualdo Ferreira yönetiminde ilk takıma geri döndü, ancak yine de kulüpten gelen sözleşme yenileme teklifini geri çevirdi ve Temmuz ayında ayrılmayı seçti.

30 Ocak 2022'de Yuri Alberto, Rusya Premier Ligi kulübü FC Zenit Saint Petersburg ile beş yıllık bir kontrat imzaladı.

29 Haziran 2022'de Zenit, Yuri Alberto'nun Corinthians'a kiralık olarak transfer edileceğini duyurdu. Yuri Alberto, Ocak 2023'te Brezilya kulübüyle beş yıllık kalıcı bir kontrat yaptı.