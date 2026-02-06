Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Yuri Alberto kaç yaşında nereli? Fenerbahçe’ye maliyeti merak ediliyor

Fenerbahçe, Marcos Leonardo transferinin 40 milyon Euro’yu bulan yüksek maliyeti nedeniyle askıya alınmasının ardından, gözünü tamamen Corinthians'ın 24 yaşındaki milli golcüsü Yuri Alberto'ya çevirdi. Peki, Yuri Alberto kaç yaşında nereli? Fenerbahçe’ye maliyeti merak konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yuri Alberto kaç yaşında nereli? Fenerbahçe’ye maliyeti merak ediliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 00:27
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 00:27

Forvet transferinde çalışmalarını hızlandıran 'de gündeme Brezilyalı Yuri Alberto'nun geldiği öne sürüldü.

İddialara göre; Fenerbahçe, 25 milyon Euro net bonservis ve 5 milyon Euro bonusları kapsayan toplam 30 milyon Euro’luk çarpıcı bir paket hazırladı.

Yuri Alberto kaç yaşında nereli? Fenerbahçe’ye maliyeti merak ediliyor

YURI ALBERTO KAÇ YAŞINDA?

Yuri Alberto Monteiro da Silva 18 Mart 2001 tarihinde, São José dos Campos'taki Vila Cristina'nın kuzey semtinde dünyaya geldi. Yuri Alberto olarak tanınan, Corinthians ve milli takımında forvet olarak görev yapan Brezilyalı bir futbolcudur.

Yuri Alberto kaç yaşında nereli? Fenerbahçe’ye maliyeti merak ediliyor

YURI ALBERTO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Alberto, 2013 yılında on iki yaşındayken Santos'un altyapısına katıldı. 2018 sezonunda sınırlı sayıda maçta forma giyen Yuri Alberto, 2019'da Jorge Sampaoli yönetiminde yalnızca iki kez sahaya çıkabildi . Mart 2020'de yeni teknik direktör Jesualdo Ferreira yönetiminde ilk takıma geri döndü, ancak yine de kulüpten gelen sözleşme yenileme teklifini geri çevirdi ve Temmuz ayında ayrılmayı seçti.

30 Ocak 2022'de Yuri Alberto, Rusya Premier Ligi kulübü FC Zenit Saint Petersburg ile beş yıllık bir kontrat imzaladı.

29 Haziran 2022'de Zenit, Yuri Alberto'nun Corinthians'a kiralık olarak edileceğini duyurdu. Yuri Alberto, Ocak 2023'te Brezilya kulübüyle beş yıllık kalıcı bir kontrat yaptı.

ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#transfer
#brezilya
#Fenerbahçe
#Yuri Alberto
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.