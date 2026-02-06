Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Burak Ayaydın

Ademola Lookman'dan Atletico Madrid kariyerine iddialı başlangıç!

Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olan ve Atletico Madrid'e imza atan Ademola Lookman, yeni takımıyla etkili bir başlangıç yaptı. Esasen ise Nijeryalı yıldız, skor tabelasına iki kez etki etti.

Ademola Lookman'dan Atletico Madrid kariyerine iddialı başlangıç!
Burak Ayaydın
06.02.2026
06.02.2026
Fenerbahçe'yle yapılan uzun transfer görüşmelerinin ardından Atletico Madrid'e imza atan Ademola Lookman, İspanyol futbolseverlerden tam not aldı. Yıldız hücumcu, zorlu geçmesi beklenen Real Betis deplasmanında hem gol attı hem de asist yaptı.

Ademola Lookman'dan Atletico Madrid kariyerine iddialı başlangıç!

ADEMOLA LOOKMAN, ATLETICO MADRID'E 'MERHABA' DEDİ

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Betis ile Atletico Madrid karşılaştı. Konuk takım mücadeleyi 5-0 kazanırken, sansasyonel transfer Ademola Lookman da 1 gol ve 1 asistle oynadı! Ayrıca da 28 yaşındaki yıldıza, maç sonrası Diego Simeone başta olmak üzere pek çok futbol yöneticisinden övgüler geldi.

Ademola Lookman'dan Atletico Madrid kariyerine iddialı başlangıç!

FENERBAHÇE BONSERVİSTE ANLAŞAMAMIŞTI

Süper Lig devi, Ademola Lookman ile söz kesmiş ama kulübü Atalanta ile bonservis pazarlıklarında anlaşamamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ATLETICO MADRID ADEMOLA LOOKMAN İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEDİ?
İspanya devi, 35 milyon Euroluk yatırım gerçekleştirdi ve 5 milyon Euroluk da bonus maddesini kabul etti.
