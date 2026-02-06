Ademola Lookman'dan Atletico Madrid kariyerine iddialı başlangıç!

Kategoriler
Fenerbahçe'yle yapılan uzun transfer görüşmelerinin ardından Atletico Madrid'e imza atan Ademola Lookman, İspanyol futbolseverlerden tam not aldı. Yıldız hücumcu, zorlu geçmesi beklenen Real Betis deplasmanında hem gol attı hem de asist yaptı.
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Betis ile Atletico Madrid karşılaştı. Konuk takım mücadeleyi 5-0 kazanırken, sansasyonel transfer Ademola Lookman da 1 gol ve 1 asistle oynadı! Ayrıca da 28 yaşındaki yıldıza, maç sonrası Diego Simeone başta olmak üzere pek çok futbol yöneticisinden övgüler geldi.
Süper Lig devi, Ademola Lookman ile söz kesmiş ama kulübü Atalanta ile bonservis pazarlıklarında anlaşamamıştı.