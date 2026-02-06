Beşiktaş'a Kolombiyalı kaleci! Devis Vasquez, İstanbul'a geliyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Demir Ege Tıknaz, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Rafa Silva, David Jurasek, Mert Günok, ve Tammy Abraham ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, kadrosunu Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ile güçlendirmişti.

Beşiktaş'ta sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Emmanuel Agbadou ile resmi sözleşme imzalanması beklenirken bir diğer isim Amir Murillo'nun da gün içinde resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'da olacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ YENİ KALECİSİNİ BULDU

Transferin son gününde hareketli saatler yaşayan Beşiktaş'ta bir sıcak gelişme de kaleci konusunda yaşandı. Mert Günok'un takımdan ayrılmasının ardından bu bölgeye takviye yapmak için görüşmelerini sıklaştıran siyah-beyazlılar, aradığı ismi Serie A'da buldu.

TRT Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Roma'da forma giyen Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez ile anlaşmaya vardı. Haberde, siyah-beyazlıların yeni transferinin saat 19.30'da İstanbul'da olmasının beklendiği belirtildi.

TRANSFERİN MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı Devis Vasquez transferinin mali detayları da belli oldu.

Devis Vasquez'i kiralık olarak transfer edecek Beşiktaş'ın kiralık bedeli ödemeyeceği ve oyuncuya 200 bin euro maaş vereceği belirtildi. Devis Vasquez için belirlenen satın alma opsiyonunun da zorunlu olmadığı aktarıldı.

BU SEZON FORMA GİYEMEDİ

Sezon başında Milan'dan bedelsiz olarak Roma'ya transfer olan Devis Vasquez, bu sezon takımda forma şansı bulamadı.

TARİHTEKİ İKİNCİ KOLOMBİYALI KALECİ OLACAK

Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya yakın olduğu Devis Vasquez, siyah-beyazlıların tarihindeki ikinci Kolombiyalı kaleci olacak.

Beşiktaş'ta forma giyen ilk Kolombiyalı kaleci Oscar Cordoba olmuştu. Cordoba, 2002-2006 yılları arasında siyah-beyazlılarda oynamıştı. Devis Vasquez ile ilgili daha önceden açıklamalarda bulunan Oscar Cordoba, "Devis Vasquez'i 2020 yılında Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'ye önermiştim. Çok iyi özelliklere sahip bir kaleci. Umarım fırsat bulur. Bazen yetenekli olursunuz ama önünüzde biri vardır ve kendinizi gösteremezsiniz. Bu pozisyonu bildiğim için Devis Vasquez'e güveniyorum ve onun için referans oluyorum." ifadelerini kullanmıştı.