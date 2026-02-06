Transferde en çok para harcayan Süper Lig kulüpleri: Listede şaşırtan rakamlar!

Kategoriler
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ara transfer dönemi oldukça hareketli geçerken; kulüplerin bonservis harcamaları da netleşti. En nihayetinde ise Beşiktaş; sattığı oyuncular sonrasında, kadrodaki değişiklikler için yaptığı yatırımlarla da zirveye yerleşti.
Beşiktaş: 52 milyon Euro
Fenerbahçe: 37 milyon Euro
Trabzonspor: 9.5 milyon Euro
Galatasaray: 9.3 milyon Euro
Konyaspor: 4 milyon Euro
Not: Bu tabloda; Fenerbahçe'nin N'Golo Kante'ye verdiği 14.4 milyon Euro imza parası, bonservis gideri olarak hesaplanmamıştır.